«مونديال 2026»: مدرب كندا يتطلع للفوز على سويسرا

يهدف جيسي مارش مدرب منتخب كندا إلى الفوز على سويسرا، في ختام مشواره بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم، يوم الأربعاء، حتى يتمكن من البقاء في فانكوفر لخوض مباراة دور 32.

وتتصدر كندا المجموعة برصيد أربع نقاط، وتحسم المركز الأول إذا تمكنت من تجنُّب الهزيمة أمام سويسرا، مما سيمنحها فترة راحة أطول قبل مباراتها الأولى في مرحلة خروج المغلوب في فانكوفر، في الثاني من يوليو (تموز).

وقال مارش في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «البقاء هنا في فانكوفر هو بالتأكيد هدفنا الأول. عندما توليتُ المنصب، وبمجرد أن علمتُ بنظام البطولة، قلت في نفسي: حسنا، لدينا هدف واضح، نريد تصدر المجموعة. قبل عامين، اعتقد الجميع أنني فقدت صوابي، أليس كذلك؟ لم يكن هذا الاحتمال وارداً في ذلك الوقت، لكن هذا هو المكان الذي توقعتُ أن نكون فيه. عندما وقعنا في نفس المجموعة مع سويسرا، قلنا: حسناً، دعونا نضع أنفسنا في وضع يضمن لنا المنافسة على هدفنا المتمثل في البقاء في فانكوفر في تلك المباراة الأخيرة، ولذا نحن هنا، وسنكون مستعدين لذلك».

ورغم أن نقطة واحدة أمام سويسرا ستكفي كندا للتأهل، قال مارش إن فريقه سيخوض المباراة سعياً إلى الفوز.

وقال: «أشعر بأن أسوأ طريقة للحصول على التعادل هي اللعب من أجل التعادل. أعتقد أن عليك خوض المباراة واللعب من أجل الفوز، ثم في المراحل المتأخرة من المباراة يمكنك استخدام البدلاء، ويمكنك استخدام خطط لإدارة ما تحتاج إليه من المباراة. أسمي ذلك (إدارة النتيجة)، لذا أعتقد أننا سنبدأ هذه المباراة بنية الفوز، وخطط تمكننا من ذلك».

وكشف المدرب الأميركي أنه طلب من نجم كرة السلة السابق في الدوري الأميركي للمحترفين، ستيف ناش، أن يوجه رسالة إلى المنتخب الكندي.

وقال مارش: «كان من بين الأمور التي تحدث عنها ستيف التوازن بين التوتر والحرية، والتوتر يتعلق بالانضباط والتركيز والانتباه للالتزام بالخطة ومعرفة ما يجعلنا ما نحن عليه وما نمثله. أما الحرية، فتتمثل في خوض المباريات واللعب والإيمان بأنفسنا والسعي لتحقيق الفوز، مع إظهار الثقة والإيمان بالنفس دائماً. أحب هذه الرسالة حقاً».