إيبسويتش يضم إنسيسو وواتارا من ستراسبورغ

ضم المدرب غاري أونيل كلاً من الباراغوياني خوليو إنسيسو والعاجي عبدول واتارا إلى إيبسويتش تاون من فريقه السابق ستراسبورغ الفرنسي، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي، الاثنين.

وعاد إنسيسو إلى إيبسويتش في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بعدما أمضى 6 أشهر معه معاراً من برايتون عام 2025، في فترة انتهت بهبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل الجناح الباراغوياني الذي مثّل منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، إلى ستراسبورغ في سبتمبر (أيلول) 2025، حيث ترك انطباعاً مميزاً لدى أونيل؛ ما دفع الأخير إلى الإتيان به بعقد يمتد 5 سنوات بعد انتقال المدرب إلى إيبسويتش خلال هذا الصيف.

وقال إنسيسو: «استمتعت حقاً بالفترة التي أمضيتها معاراً مع النادي، وكنت سعيداً جداً برؤيتهم يحققون الصعود مجدداً إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي».

وأضاف: «عملت مع المدرب في فرنسا الموسم الماضي، وفرصة اللعب تحت قيادته مرة أخرى في نادٍ رائع مثل إيبسويتش أمر يثير حماسي كثيراً».

وعاد إيبسويتش إلى الدوري الممتاز في مايو (أيار) تحت قيادة كيران ماكينا الذي غادر منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وقبل المباراة الافتتاحية لإيبسويتش في الدوري الممتاز على أرضه أمام سندرلاند، السبت، اجتمع المهاجم العاجي واتارا مجدداً بأونيل.

ووقع واتارا (20 عاماً) عقداً يمتد حتى عام 2031 في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني.

وقال أونيل: «عبدول لاعب شاب موهوب، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، ومن ثم هو إضافة جيدة جداً إلى تشكيلتنا».

وأضاف: «استمتعنا بالعمل معه في فرنسا الموسم الماضي، ونحن سعداء جداً بالحصول على فرصة العمل معه مجدداً في إيبسويتش».