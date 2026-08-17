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إيبسويتش يضم إنسيسو وواتارا من ستراسبورغ

الباراغوياني خوليو إنسيسو «يمين» يدعم صفوف إيبسويتش (أ.ب)
الباراغوياني خوليو إنسيسو «يمين» يدعم صفوف إيبسويتش (أ.ب)
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إيبسويتش يضم إنسيسو وواتارا من ستراسبورغ

الباراغوياني خوليو إنسيسو «يمين» يدعم صفوف إيبسويتش (أ.ب)
الباراغوياني خوليو إنسيسو «يمين» يدعم صفوف إيبسويتش (أ.ب)

ضم المدرب غاري أونيل كلاً من الباراغوياني خوليو إنسيسو والعاجي عبدول واتارا إلى إيبسويتش تاون من فريقه السابق ستراسبورغ الفرنسي، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي، الاثنين.

وعاد إنسيسو إلى إيبسويتش في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بعدما أمضى 6 أشهر معه معاراً من برايتون عام 2025، في فترة انتهت بهبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل الجناح الباراغوياني الذي مثّل منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، إلى ستراسبورغ في سبتمبر (أيلول) 2025، حيث ترك انطباعاً مميزاً لدى أونيل؛ ما دفع الأخير إلى الإتيان به بعقد يمتد 5 سنوات بعد انتقال المدرب إلى إيبسويتش خلال هذا الصيف.

وقال إنسيسو: «استمتعت حقاً بالفترة التي أمضيتها معاراً مع النادي، وكنت سعيداً جداً برؤيتهم يحققون الصعود مجدداً إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي».

وأضاف: «عملت مع المدرب في فرنسا الموسم الماضي، وفرصة اللعب تحت قيادته مرة أخرى في نادٍ رائع مثل إيبسويتش أمر يثير حماسي كثيراً».

وعاد إيبسويتش إلى الدوري الممتاز في مايو (أيار) تحت قيادة كيران ماكينا الذي غادر منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وقبل المباراة الافتتاحية لإيبسويتش في الدوري الممتاز على أرضه أمام سندرلاند، السبت، اجتمع المهاجم العاجي واتارا مجدداً بأونيل.

ووقع واتارا (20 عاماً) عقداً يمتد حتى عام 2031 في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني.

وقال أونيل: «عبدول لاعب شاب موهوب، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، ومن ثم هو إضافة جيدة جداً إلى تشكيلتنا».

وأضاف: «استمتعنا بالعمل معه في فرنسا الموسم الماضي، ونحن سعداء جداً بالحصول على فرصة العمل معه مجدداً في إيبسويتش».

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كوفنتري يضم النيجيري أوونيي من نوتنغهام

المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)
المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)
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كوفنتري يضم النيجيري أوونيي من نوتنغهام

المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)
المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)

تعاقد كوفنتري سيتي الإنجليزي مع المهاجم النيجيري تايوو أوونيي من منافسه نوتنغهام فورست في صفقة قدرت بقرابة 9 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار).

وسينضم أوونيي إلى تشكيلة المدرب فرنك لامبارد في الوقت المناسب قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام آرسنال حامل اللقب الجمعة.

وبات أوونيي أحدث صفقات لامبارد بعد انضمامه لغوس هامر، وكارل راشوورث، والفرنسي لوم تشاونا، والسويسري أوريل أميندا، والغاني كايلب يرينكي.

وعاد كوفنتري إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً بعد فوزه بلقب دوري المستوى الأول (تشامبيونشيب) الموسم الماضي.

وقال أوونيي: «أنا متحمس جداً لهذا الموسم، وأتطلع بفارغ الصبر للبدء»، مضيفاً: «أتطلع حقاً للعمل مع زملائي الجدد. لقد شاهدت مدى روعة ما قدموه الموسم الماضي بعد صعودهم من تشامبيونشيب».

وتابع: «كانوا رائعين، وأنا متحمس الآن للانضمام إليهم».

وودّع أوونيي الذي خاض 10 مباريات دولية مع منتخب نيجيريا، ملعب «سيتي غراوند» بعدما خصّه لاعبو نوتنغهام فورست بممر شرفي خلال المباراة الودية أمام بريست الفرنسي الأحد.

وأمضى اللاعب البالغ 29 عاماً أربعة مواسم مع فورست، سجل خلالها 23 هدفاً في 103 مباريات ضمن مختلف المسابقات، قبل أن يفقد مكانه في التشكيلة خلال معظم فترات الموسم الماضي.

ووُضع أوونيي في غيبوبة اصطناعية في مايو (أيار) 2025 بعد تعرضه لتمزق في الأمعاء إثر اصطدامه بأحد القائمين خلال مباراة أمام ليستر.

وقال المالك اليوناني لنوتنغهام فورست إيفانغيلوس ماريناكيس: «سيحظى تايوو دائماً بمكانة خاصة في تاريخ نوتنغهام فورست»، مضيفاً: «كان من الشخصيات البارزة في مسيرتنا، ومنح جماهيرنا لحظات من الفرح الكبير لن تُنسى أبداً».

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الاتحاد الاسكوتلندي يسحب دعمه لإنفانتينو

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (رويترز)
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الاتحاد الاسكوتلندي يسحب دعمه لإنفانتينو

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو (رويترز)

سحب الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، وذلك بعد محاولته الفاشلة لإدخال الاستثمارات الخاصة في مسابقاته، لا سيما كأس العالم.

وسبق أن سحبت اتحادات أوروبية عدة دعمها لإنفانتينو، من بينها إنجلترا وآيرلندا وويلز.

وأصبح الاتحاد الاسكوتلندي، الاثنين، أحدث من يتخلى رسمياً عن دعم الإيطالي - السويسري الذي يأمل في تجاوز هذه الأزمة خلال سعيه لإعادة انتخابه في كونغرس «فيفا»، العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكوتلندي إيان ماكسويل: «الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم لن يصوت لجاني إنفانتينو. هذا يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، وقد حافظنا على هذا الموقف طوال الفترة الماضية».

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً شديدة بعدما اتهمته 3 اتحادات قارية بـ«الخداع» بشأن خطته المتعلقة بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى كأس العالم، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت، الأسبوع الماضي.

ويشغل رئيس الاتحاد الاسكوتلندي مايك مولرايني حالياً منصب رئيس اللجنة المالية في «فيفا».

وقال ماكسويل: «عندما تكون إدارياً في كرة القدم، لا يجوز أن تكون أمام الكاميرات بهذا القدر الذي شهدناه»، في إشارة منه إلى إنفانتينو، مضيفاً: «من الواضح أن هناك إخفاقاً في الحوكمة، نقصاً في الشفافية، وقلة في التواصل مع الاتحادات الأعضاء، وهذا أمر نحتاج إلى معالجته».

وتابع: «يجب أن تتغير الشفافية والحوكمة. ما الشكل الذي سيحدث به ذلك، ما الذي سيبدو عليه الأمر، إنه موضوع لا يزال محل نقاش».

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بوكونيولي مدرب اسكوتلندا يسعى للسير على خطى سلفه كلارك

سيباستيان بوكونيولي المدرب الجديد لمنتخب اسكوتلندا (رويترز)
سيباستيان بوكونيولي المدرب الجديد لمنتخب اسكوتلندا (رويترز)
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بوكونيولي مدرب اسكوتلندا يسعى للسير على خطى سلفه كلارك

سيباستيان بوكونيولي المدرب الجديد لمنتخب اسكوتلندا (رويترز)
سيباستيان بوكونيولي المدرب الجديد لمنتخب اسكوتلندا (رويترز)

قال سيباستيان بوكونيولي، المدرب الجديد لمنتخب اسكوتلندا لكرة القدم، الاثنين، إنه يتطلع إلى البناء على الأسس المتينة التي أرساها سلفه ستيف كلارك، مع العمل على تطوير الجيل المقبل من اللاعبين الموهوبين، في وقت يستهل فيه المنتخب الوطني مرحلة جديدة من مسيرته.

وتنحى كلارك، المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ اسكوتلندا، عن منصبه عقب الخروج من كأس العالم في يونيو (حزيران) الماضي، لينهي حقبة استمرت 7 سنوات قاد خلالها البلاد للوصول إلى أول كأس عالم للرجال منذ 28 عاماً، إلى جانب التأهل لنسختين متتاليتين من بطولة أوروبا.

وأنهت اسكوتلندا مشوارها في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم هذا العام في أميركا الشمالية، لكنها فشلت في الوجود ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، وهو ما كان مطلوباً للتأهل إلى دور خروج المغلوب.

وتولى البلجيكي بوكونيولي (39 عاماً) تدريب اسكوتلندا، الأحد، بعقد يستمر في البداية لعامين، وأكد أن هذه الفرصة جذبت اهتمامه بالنظر إلى التحدي الرياضي والأشخاص القائمين على العمل.

وقال بوكونيولي للصحافيين في أول مؤتمر صحافي له كمدرب لاسكوتلندا: «إنه تحدٍّ قوي للغاية، يتضمن مشروعاً لتطوير مستقبل كرة القدم الاسكوتلندية».

وأضاف: «هناك المعايير الفنية، لكن الجانب الإنساني كان مهماً جداً أيضاً. لا أقبل أبداً بالتحديات ما لم أشعر بالترابط».

وتابع: «اسكوتلندا بلد شغوف بكرة القدم، وأعتقد أيضاً، بالنظر إلى الأسس القوية التي أرسى دعائمها ستيف كلارك وطاقمه المعاون، أن بإمكاني استغلال هذا الإرث لوضع البصمة التالية على أسلوب اللعب مع تطوير اللاعبين من أجل المستقبل».

وقال: «هذا هو سبب وجودي هنا».

وشملت مسيرة بوكونيولي التدريبية السابقة محطات مع موناكو وأونيون سان جيلواز، وسيتحمل مسؤولية قيادة اسكوتلندا في منافسات دوري الأمم الأوروبية التي ستنطلق، الشهر المقبل.

وأصبح المدافع الأيسر السابق ثاني مدرب أجنبي يتولى قيادة منتخب اسكوتلندا للرجال بعد الألماني بيرتي فوغتس.

وقال كريج مولهولاند مسؤول كرة القدم في الاتحاد الاسكوتلندي للعبة: «أظهر سيباستيان شغفاً هائلاً لتحويلنا إلى منتخب رفيع المستوى. نحن نعرف طموحاتنا جيداً».

وأضاف: «درسنا المعايير الخاصة بأسلوب اللعب، واستوفى سيباستيان كل هذه المعايير، ولكن بعيداً عن البيانات المتوفرة، فإن الشخصية نفسها هي ما يهم».

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