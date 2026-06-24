رايس بعد التعادل مع غانا: لا داعي للتشاؤم!

رفض الإنجليزي ديكلان رايس نجم وسط آرسنال الشعور بالتشاؤم، بعد تعادل منتخب بلاده من دون أهداف مع غانا، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصرح رايس عبر قناة «بي بي سي» البريطانية، عقب اللقاء: «مواجهة الفرق التي تتكتل دفاعياً تبقى دائماً صعبة، لكن لا بد من إيجاد حلول. التوفيق لم يحالفنا في آخر 10 دقائق».

وأضاف: «أمامنا فرصة كبيرة لحسم صدارة المجموعة خلال مواجهة بنما في الجولة الثالثة. علينا أن نتسم بالروح الإيجابية. غانا اعتمدت على التكتل بخمسة مدافعين وأربعة لاعبين في وسط الملعب، لذا واجهنا صعوبة كبيرة في اختراق دفاعهم».

واستدرك النجم الإنجليزي: «لكن بالطبع بإمكاننا تقديم أداء أفضل عند الاستحواذ على الكرة».

وشدد على أن «منتخب غانا يستحق الإشادة والتقدير، لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق مميز، وتتبقى لنا مباراة في دور المجموعات لحسم الصدارة، لذا علينا أن نكون إيجابيين».

وختم رايس: «العديد من المنتخبات الكبرى تتعادل في مباراتها الأولى، لذا لا داعي للتشاؤم أو الإحباط، بل سنبقى متفائلين».

بهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة، ليتساويا برصيد 4 نقاط، بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 - 2. وفوز غانا على بنما بنتيجة 1 - صفر، في الجولة الأولى.

وبذلك عزز منتخب غانا فرصه في التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة كرواتيا، يوم الأحد المقبل. وفي التوقيت نفسه سيخوض المنتخب الإنجليزي اختباراً سهلاً نظرياً أمام بنما.