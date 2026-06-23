مارتينيز: أظهرنا وجهاً مغايراً أمام أوزبكستان

أبدى الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوزبكستان 5 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب البرتغالي قد تعرض لانتقادات عديدة بعد تعادله في الجولة الأولى من المجموعة أمام الكونغو الديمقراطية 1 - 1، ليأتي الفوز بخماسية على أوزبكستان ليهدئ من حدة تلك الانتقادات.

وقال مارتينيز، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي (فيفا): «كان هذا رد الفعل الذي تحدثنا عنه في غرفة الملابس، في بعض الأحيان تحتاج لمباراة مثل الأولى (أمام الكونغو ) من أجل أن تتطور في البطولة».

وأضاف: «رأينا اليوم فريقاً يلعب بنفس الطريقة والالتزام، لكن هذه المرة بنضج أكثر، لأننا لم نعد في المباراة الأولى، أنا سعيد بالنتيجة».