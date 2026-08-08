«أدنوك»: استهداف ناقلة تابعة للشركة بصاروخ أثناء عبورها «هرمز»

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية، السبت، تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح 8 أغسطس (آب)، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وأنه تمت السيطرة على الوضع.

وعقب الحادث، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة «أدنوك»، محذرةً من تداعيات استهداف السفن التجارية على أمن الملاحة واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الاعتداء يشكل «انتهاكاً صارخاً» لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأكدت الوزارة أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعدان «أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني»، ويشكلان تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، فضلاً عن أمن الطاقة العالمي.

وطالبت الإمارات إيران بوقف هذه الهجمات، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق هرمز «بشكل كامل وغير مشروط»، بما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أمن الملاحة فيه عاملاً رئيسياً في استقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.