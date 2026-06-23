رونالدو: الأرقام القياسية رائعة... لكن هدفي مساعدة البرتغال

قال كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، إن فريقه اكتسب ثقة كبيرة بعد فوزه الكبير على أوزبكستان 5 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي في كأس العالم برصيد عشرة أهداف، متجاوزاً الأسطورة أوزبيو الذي سجل تسعة أهداف في نسخة واحدة عام 1966 في إنجلترا.

وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا): «أنا سعيد للغاية، ليس من أجلي أنا فقط، الشيء الأكثر أهمية هو العمل الجاد والثقة التي أظهرناها».

وأضاف: «الفريق لعب بشكل رائع وتطور كثيراً، وكما يقال دائماً إن لكل محنة جانباً مشرقاً».

وعن هدفه المونديالي العاشر قال رونالدو: «بالطبع الأرقام القياسية أمر رائع، لكن هدفي هو مساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه».