كوليبالي نادماً: لقد أخطأت!

اعترف خاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال، بارتكاب أخطاء فادحة في المباراة التي خسرها فريقه أمام النرويج، الاثنين، في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم؛ ما وضع المنتخب الأفريقي في خطر الإقصاء المبكر.

وأدت أخطاء كوليبالي، مدافع الهلال، إلى فوز النرويج بنتيجة 3 - 2، وحجزت مقعدها في الدور التالي إلى جانب فرنسا، في حين أن السنغال، التي كانت تعد قبل البطولة منافساً قوياً، لم تحصد أي نقاط حتى الآن، ويجب عليها الفوز في مباراتها ضد العراق في تورونتو، يوم الجمعة، إذا أرادت أن تحظى بأي فرصة لتكون من بين أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.

وقال كوليبالي للصحافيين بعد المباراة: «عند اللعب على أعلى مستوى، يتوقف الأمر في كرة القدم على التفاصيل. الفريق الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء هو الذي يفوز. اليوم، ارتكبت الكثير من الأخطاء وهذا أمر مؤسف حقاً. المستوى في كأس العالم مرتفع جداً، ولذلك لا مجال للخطأ. ارتكبنا أخطاءً كثيرة جداً بحيث لم تكن لدينا أي فرصة للفوز بالمباراة».

وأخطأ كوليبالي في تقدير إبعاد الكرة، ولم يتمكن الحارس إدوار مندي من صد التسديدة القوية التي سددها البديل ماركوس بيدرسن؛ ما منح النرويج التقدم قرب نهاية الشوط الأول.

كما كان المدافع البالغ من العمر 35 عاماً، الذي تعرضت مشاركته للتشكيك بعد الهزيمة أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى، مسؤولاً عن هدفي إرلينغ هالاند في الشوط الثاني.

ورغم سلسلة الأخطاء الدفاعية المتتالية، بدت السنغال خطيرة في بعض الأحيان في الهجمات المرتدة، حيث سجل إسماعيلا سار هدفين لتقليص الفارق، أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف كوليبالي، الذي تم استبداله في الدقيقة 72: «مطاردة النتيجة أمر صعب للغاية، لكن من الناحية النفسية، كان رد فعل الفريق جيداً. على الرغم من الانتكاسات، كانت هناك طاقة متجددة وبذل اللاعبون كل ما في وسعهم لمحاولة تحقيق التعادل، لكننا لم ننجح في ذلك. عليك أن تؤمن (بقدراتك) حتى النهاية».

وقال قائد الفريق: «علينا الآن أن نؤمن بفرصتنا حتى النهاية. سنخوض مباراة كبيرة ضد العراق وسنحاول الفوز».