ديكلان رايس: كين حذّرنا من تعادلات «الجولة الثانية»

تعهَّد ديكلان رايس، لاعب منتخب إنجلترا بأنَّ إنجلترا ستبذل قصارى جهدها أمام غانا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في محاولة لوقف سلسلة النتائج المخيِّبة للآمال التي تلاحقها في الآونة الأخيرة.

واستهلت إنجلترا مشوارها في المجموعة الـ12 بأداء رائع قبل 6 أيام بفوزها 4 - 2 على كرواتيا، لكنها تعاني من عادة غير مرغوب فيها تتمثَّل في التعادل في مباراتها الثانية في البطولات الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية.

في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) وكأس العالم 2022، تعادلت إنجلترا سلبياً مع اسكوتلندا والولايات المتحدة على التوالي، قبل أن تتعادل 1 - 1 مع الدنمارك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكشف رايس عن أنَّ هاري كين، قائد الفريق، تحدَّث إلى اللاعبين قبل المباراة التي ستُقام في بوسطن، محذِّراً إياهم من تكرار التاريخ، حيث يتطلعون إلى حسم التأهل إلى دور الـ32 من خلال حصد النقاط الثلاث.

وأكد رايس: «لدينا الحافز نفسه، إن لم يكن أكثر، للفوز. تحدَّث هاري سابقاً عن تعادلنا في المباراة الثانية في البطولتين الأخيرتين، لذا، نريد أن ندخل المباراة ونحن على أتم الاستعداد، متلهفين للفوز، ونتطلع لحسم التأهل للأدوار الإقصائية في مباراة الغد. لذلك فإننا متحمسون للغاية».

وفازت إنجلترا على كرواتيا بأداء رائع في الشوط الثاني، بعد أن انتقد المدرب المساعد أنتوني باري أداء اللاعبين في مقابلة تلفزيونية بين الشوطين؛ بسبب مستواهم «المهزوز» في الشوط الأول.

وصرَّح رايس في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأنَّ رد فعل الفريق يجب أن يكون «المعيار» لبقية البطولة.

وأضاف: «نعلم نحن اللاعبين أنَّه يجب علينا البناء على أداء الشوط الثاني من المباراة السابقة. لقد كان على الأرجح من أفضل 45 دقيقة لنا تحت قيادة توماس. إذا نظرتم إلى الشوط الأول الآن، لم يكن سيئاً كما قيل، نظراً للأهداف التي استقبلناها».

وأوضح: «ربما بدا الأمر أسوأ مما كان عليه في الواقع. وبالنظر إلى مباريات افتتاح كأس العالم، لاحظنا أداءً حذراً من كثير من المنتخبات، نظراً لأهمية كأس العالم التي تعدُّ البطولة الأكبر في العالم، لكننا ندرك المستوى المطلوب، وكان أداء الشوط الثاني بمثابة المعيار الذي يجب أن نعتمد عليه لبدء المباراة بهذا المستوى وبهذا الإيقاع».

واختتم رايس تصريحاته قائلاً: «نعتقد أنه إذا استطعنا فعل ذلك منذ الدقيقة الأولى، مع اللاعبين الذين سيواصلون الأداء الجيد حتى النهاية، فسنتمكَّن من الفوز على أي منافس في العالم».

يُشار إلى أنَّ منتخب إنجلترا يتصدَّر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، الذي يمتلك الرصيد نفسه بعد فوزه 1 - صفر على بنما في المباراة الافتتاحية.