المخضرم كلود لوروا مدرباً لمنتخب الكونغو

عُيّن المخضرم الفرنسي كلود لوروا (78 عاماً) مدرباً جديداً لمنتخب الكونغو، في مهمة تهدف إلى قيادة «الشياطين الحمر» للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027 بعد فشلهم في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وفق ما أعلن، الاثنين، الاتحاد الكونغولي لكرة القدم.

ويمثّل المنصب أول تجربة تدريبية للمدرب الفرنسي منذ رحيله عن توغو عام 2021، والثانية له مع المنتخب الكونغولي الذي سبق له الإشراف عليه بين عامي 2013 و2015.

وقال الاتحاد الكونغولي في بيان إن وزارة الرياضة استضافت مراسم التوقيع الرسمي لعقد لوروا بصفته مستشاراً رياضياً خبيراً ومدرباً للمنتخب.

ويُعد لوروا من أكثر المدربين خبرة في القارة الأفريقية؛ إذ سبق له تدريب منتخبي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مناسبتين لكل منهما، إضافة إلى السنغال وغانا وتوغو.

وخلال ولايته الأولى، قاد المدرب المكنّى بـ«الساحر الأبيض» منتخب الكونغو إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2015، وهو أفضل إنجاز «للشياطين الحمر» في البطولة منذ عام 1974.

وأحرز لوروا لقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الكاميرون عام 1988.

وسيساعده في مهمته الجديدة المدافع الدولي السنغالي السابق عمر داف، الذي سيتولى منصب المدرب المساعد.

ويسعى منتخب الكونغو للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2015، بعدما غاب عن النسخ الخمس الأخيرة من المسابقة القارية.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، المقررة إقامتها في تنزانيا وكينيا وأوغندا، منتخب الكونغو في مجموعة تضم الكاميرون وجزر القمر وناميبيا.