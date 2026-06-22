بسبب الإصابة... ألمانيا تفقد جهود شلوتربيك حتى نهاية المونديال

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم (الاثنين)، أن المنتخب الألماني لكرة القدم سيفتقد جهود نيكو شلوتربيك خلال ما تبقى من منافسات في بطولة كأس العالم، وذلك بعدما أصيب في الكاحل.

وذكرت وسائل إعلام -من بينها صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» التلفزيونية- أن لاعب بوروسيا دورتموند عانى من تمزق في أربطة كاحله الأيسر، خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوت ديفوار 2-1 يوم السبت الماضي.

ويتوقع أن يغيب شلوتربيك (26 عاماً) -وهو المدافع الوحيد الذي يلعب بقدمه اليسرى في المنتخب الألماني- ما يقرب من شهرين، ليصبح غير قادر على لعب أي دور إضافي مع المنتخب في البطولة.

ويرجح أن يحصل أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، على مكان شلوتربيك في التشكيل الأساسي في المباراة الأخيرة للفريق بالمجموعة الثالثة، أمام الإكوادور، والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل؛ حيث كان حل محل شلوتربيك بين شوطي المباراة التي أقيمت في تورونتو.

ومن بين المدافعين الآخرين في التشكيلة زميل شلوتربيك في دورتموند فالديمار أنتون، ومالك ثياو، وقد ضمنت ألمانيا بالفعل المركز الأول في المجموعة بعد الفوز على كوراساو وكوت ديفوار.

وهذه هي ثالث إصابة يتلقاها المنتخب الألماني في الأسابيع الأخيرة؛ حيث أصيب لينارت كارت، لاعب بايرن ميونيخ الشاب، في التدريبات قبل أول مباراة، بينما استُبعد زميله سيرج نابري قبل البطولة.

ولن يكون يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، قادراً على استبدال شلوتربيك؛ حيث تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أنه يمكن استدعاء حراس المرمى فقط خلال البطولة.