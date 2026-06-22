مصر تكتب التاريخ… أول انتصار «مونديالي» بعد 92 عاماً

أشعل فوز المنتخب المصري لكرة القدم على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 أجواء من الفرح بين لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، بينما احتفلت البلاد بأول انتصار لها في تاريخ كأس العالم بعد 92 عاماً من مشاركتها الأولى.

وكان النجم محمد صلاح من بين من سجلوا الأهداف في المباراة التي شهدت عودة المنتخب المصري من تأخره بهدف مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) في فانكوفر، وهو ما جعل منتخب الفراعنة على قمة المجموعة وجعله في أفضل موقع للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وقال صلاح (34 عاماً)، الذي سيرحل عن ليفربول هذا الصيف: «إنه أمر مذهل. لا أعلم كيف أعبر عن شعوري بالكلمات».

وأضاف: «إنه إنجاز رائع لجميع اللاعبين وللجهاز الفني. نأمل أن نواصل بهذا المستوى في المجموعة، وأن نصنع التاريخ ونتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وفي السنوات المقبلة سيتم تذكر هذا الإنجاز باعتباره أحد أفضل الإنجازات في تاريخ كرة القدم المصرية».

محمد صلاح (إ.ب.أ)

وعندما صعد المدرب حسام حسن إلى المنصة عقب المباراة، بدأ الصحافيون بالتصفيق له بشكل جماعي.

وقال حسن في المؤتمر الصحافي قبل أن تبدأ الأسئلة: «أود أن أقول لكل المصريين أنني أحبهم. عملنا بكل قوة لنجعلكم سعداء. أنتم لا تستحقون سوى الأفضل».

ودفع الفوز على نيوزيلندا، الذي جاء بعد أداء قوي في التعادل 1-1 مع بلجيكا يوم الاثنين الماضي، مصر إلى صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط.

وكانت بلجيكا قد تعادلت سلبياً مع إيران، منافس الفراعنة المقبل في سياتل يوم الجمعة، ليرتفع رصيد كل من المنتخبين إلى نقطتين.

ورغم أن مصر لم تضمن التأهل رسمياً إلى الأدوار الإقصائية بعد، فإنها لن تنهي دور المجموعات في مركز أقل من الثالث حتى إذا خسرت أمام إيران، كما أن رصيدها البالغ أربع نقاط يبدو مرشحاً بقوة لأن يكون كافياً للتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

حسام حسن (د.ب.أ)

وسيضمن الفوز على إيران صدارة المجموعة ومواجهة أحد أصحاب المركز الثالث في دور الـ32، قبل احتمال مواجهة الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، في دور الـ16.

ويعد المنتخب المصري من القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية، حيث توج بكأس الأمم الأفريقية سبع مرات، كان آخرها عام 2010.

لكن الفراعنة لم يتمكنوا حتى الآن من تكرار نجاحاتهم القارية على الساحة العالمية.

في أول مشاركة لهم عام 1934، قبل اعتماد نظام دور المجموعات، خسروا أمام المجر بنتيجة 2-4 في مدينة نابولي الإيطالية.

وفي 1990، لم يكن التعادل في مباراتين والهزيمة في الثالثة كافياً للعبور إلى الدور التالي، بينما خسر المنتخب المصري جميع مبارياته الثلاث في مونديال روسيا 2018.