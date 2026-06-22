مدرب النمسا: نواجه أفضل لاعب في التاريخ لكن الفوز ممكن

أكد رالف رانغنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم، أن فريقه يدخل مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، بصفة الطرف الأقل حظاً، وأن فريقه يلعب «ضد كل التوقعات» عندما يواجه المنتخب الأميركي الجنوبي في المباراة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم اليوم (الاثنين).

ولكن يأمل المنتخب النمساوي في الاعتماد على قوته الجماعية لإيقاف النجم الاستثنائي ليونيل ميسي.

وقال رانغنيك في مؤتمر صحافي مساء الأحد: «بالطبع، مع وجود ميسي، لديهم أفضل لاعب عرفته كرة القدم على الإطلاق، وعلينا أن نظهر أننا أحد أفضل المنتخبات في هذه النسخة من كأس العالم».

وأضاف أن تحقيق مفاجأة أمام الأرجنتين قد يتطلب من النمسا تقديم «أفضل أداء قدمناه حتى الآن منذ توليت تدريب المنتخب».

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

ومع ذلك، يعتقد رانغنيك أن التعادل -بل وحتى الفوز- أمران ممكنان. وقال: «هذا لأننا ما زلنا نتحدث عن رياضة جماعية، ولدينا الفرصة للتأثير في نتيجة المباراة من خلال أدائنا الخاص، واستراتيجيتنا، وأسلوب لعبنا، إلى جانب الطاقة والشجاعة اللازمتين لقلب المباراة لمصلحتنا. وهذا ما سيصنع الفارق».

وكانت النمسا والأرجنتين قد حققتا الفوز في مباراتيهما الافتتاحيتين.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة العاشرة بفارق الأهداف أمام النمسا.​