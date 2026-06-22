فاريلا مهاجم الرأس الأخضر: حلمت بهذا الهدف كثيراً

أبدى هيليو فاريلا، لاعب منتخب الرأس الأخضر، سعادته بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك أوروغواي في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتعادل الفريقين 2- 2، وسجل هيليو فاريلا هدف التعادل الثاني للرأس الأخضر في الدقيقة الـ61، مستغلاً خطأً من حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا.

وتتمثل أهمية الهدف بالنسبة للاعب في كونه الهدف الأول دولياً له، وهو الذي بدأ مشواره مع منتخب بلاده في عام 2023.

وقال فاريلا (24 عاماً) في تصريحات لموقع «فيفا» عن ذلك: «لقد حلمت بذلك كثيراً، لكنني لم أتخيل أبداً أن يحدث بتلك الطريقة».

وأضاف: «تسجيل هدفي الدولي الأول لمنتخب بلادي في أول مشاركة لي بكأس العالم يعدّ أمراً رائعاً للغاية، لا يمكنني وصف ذلك».