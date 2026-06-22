طارمي: التعادل مع بلجيكا «بطعم الخسارة»

عبَّر مهدي طارمي نجم منتخب إيران عن خيبة أمله بعد تعادل منتخب بلاده مع بلجيكا من دون أهداف، مساء الأحد، في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

صرح طارمي عبر قناة «بي إن سبورتس»: «إذا سألتموني قبل المباراة لكنت سعيداً بالتعادل، ولكنني الآن لست سعيداً».

وبرر مهاجم أولمبياكوس اليوناني: «بعد طرد لاعب بلجيكا كان يجب أن نلعب بشكل أفضل، وسنحت لنا بالفعل فرص للتسجيل».

أوضح: «لا أقصد أننا قدمنا أداءً سيئاً، ولكن لم نتسم بالشراسة الكافية، بل غلب علينا الحذر الدفاعي، حاولت تقديم أفضل ما لدي لفريقي، ولم أكن محظوظاً أمام بلجيكا بعد إلغاء هدف لي بداعي التسلل».

واستدرك: «لكن هذا وارد في كرة القدم، ونتطلع للمباراة القادمة، وسنرى ما سيحدث».

وكشف النجم الإيراني: «قلت لزملائي بعد مباراة بلجيكا لم نتعادل بل خسرنا... بالنسبة لي لقد خسرنا».

وأشار: «لقد تعادلنا بسبب عقليتنا، إذا كانت لدينا خبرة أكبر لحققنا الفوز، وأنا ممتن للعمل الجاد لزملائي منذ بداية البطولة».

وختم مهدي طارمي تصريحاته: «أملنا قائم في التأهل لدور الـ32، وقد نفوز في المباراة القادمة أمام مصر ونتصدر المجموعة، سنراقب أيضاً ما سيحدث في مباراة مصر ونيوزيلندا التي تقام بعد قليل».

ويتساوى منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، في حين يملك منتخبا مصر ونيوزيلندا نقطة واحدة قبل مباراتهما في فانكوفر بكندا الساعة الرابعة فجر الاثنين (بتوقيت مكة المكرمة).

وتختتم منافسات المجموعة السابعة لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمباراتين في توقيت واحد فجر السبت، حيث تلعب مصر مع إيران في سياتل بواشنطن، وبلجيكا مع نيوزيلندا في فانكوفر.