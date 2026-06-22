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«مونديال 2026»: مدرب إيران يندّد بظروف «لا يمكن تحملها»

مدرب إيران أمير قلعة نويي (أ.ف.ب)
مدرب إيران أمير قلعة نويي (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: مدرب إيران يندّد بظروف «لا يمكن تحملها»

مدرب إيران أمير قلعة نويي (أ.ف.ب)
مدرب إيران أمير قلعة نويي (أ.ف.ب)

قال مدرب إيران أمير قلعة نويي بعد تعادل منتخب بلاده لكرة القدم مع بلجيكا 0-0، الأحد، في الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم في لوس أنجليس: «لا أعتقد أن أي منتخب قادر على تحمل» الظروف التي مر بها «تيم ملّي» قبل وخلال النهائيات الحالية، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ووصل المنتخب الإيراني في حين كانت بلاده لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة، الدولة المشاركة بالاستضافة، وقد أقام في المكسيك، في مدينة تيخوانا على الحدود مع لوس أنجليس، بينما يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات في الولايات المتحدة.

وقال قلعة نويي في مؤتمر صحافي بعد تعادل فريقه الثاني بعد الأول افتتاحا ضد نيوزيلندا (2-2): «جئنا إلى كأس العالم في أسوأ الظروف الممكنة. كان الدوري متوقفاً، اخترنا معسكراً ثم طلبوا منا الذهاب إلى تيخوانا قبل البطولة بأيام. في غضون 16 ساعة نسافر مرتين، والآن يجب أن نذهب إلى المطار ونعود إلى تيخوانا».

وتابع: «لا أعتقد أن أي منتخب قادر على تحمل ذلك. لاعبو فريقي يلعبون من قلبهم، وفي الأجيال القادمة يجب تذكر ذلك».

وعن المباراة التي تفوق فيها منتخب بلاده عددياً منذ الدقيقة الـ66 بعد طرد المدافع البلجيكي ناثان نغوي، قال مدرب إيران: «أن تواجه المصنف عاشراً في العالم الذي يملك نجوماً ومدرباً مميزين، أعتقد أن هذا إنجاز».

وأضاف: «كانت مباراة جميلة والمنتخبان كانا قادرين على تحقيق الفوز. أشكر كل اللاعبين، خصوصاً الحارس الذي قدم مباراة رائعة. (علي رضا) بيرانوند أحد أفضل الحراس في تاريخ إيران وخاض اليوم إحدى أجمل مبارياته».

وأردف قائلاً: «لعبنا بخطة 5- 4- 1، وأردنا السيطرة على أول ربع ساعة من كل شوط كي نصنع لاحقاً هجمات مرتدة نخطف فيها هدفاً. حصلنا على فرصة الفوز وكان الهدف قريباً قبل إعلان التسلل. لكن أعتقد أنه إنجاز مهم. لم نخسر في مباراتين في هذه الظروف الصعبة».

وعن المباراة المقبلة ضد مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في سياتل بواشنطن، أضاف: «اليوم يمكننا الاحتفال لكن يجب أن نركز من الغد على مصر القوية والتي تملك لاعبين أقوياء. سيكون لدينا تكتيك خاص لهذه المباراة، وهدفنا الأساس هو التأهل إلى دور الـ32».

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رضا جهانبخش: الظروف الصعبة جعلت إيران أقوى في المونديال

لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)
لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)
  • أنغلوو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنغلوو: «الشرق الأوسط»
TT

رضا جهانبخش: الظروف الصعبة جعلت إيران أقوى في المونديال

لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)
لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)

قال لاعبو المنتخب الإيراني إن الصعوبات التي واجهوها أسهمت في تعزيز روح الوحدة داخل الفريق، بعدما نجحوا في فرض التعادل السلبي على منتخب بلجيكا القوي في مباراة المجموعة السابعة بكأس العالم؛ لينعشوا آمالهم في بلوغ مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في تاريخهم.

وجاءت هذه النتيجة لتؤكد صلابة الفريق، الذي يخوض البطولة في ظل ظروف استثنائية. فبسبب القيود المفروضة، اضطر المنتخب الإيراني إلى الإقامة خارج الولايات المتحدة بين المباريات، كما مُنع عدد من أفراد الطاقم الفني والإداري من الدخول.

وأكد لاعب الوسط علي رضا جهانبخش أن هذه الظروف أسهمت في توطيد روح الفريق وترابطه.

وقال للصحافيين: «أعتقد أن القدرة على تقديم أداء أفضل في الظروف الصعبة تُعدّ جزءاً من ثقافتنا».

وأضاف: «لقد جعلتنا هذه الظروف أكثر وحدة، وهذا ما أظهرناه اليوم من خلال روح جماعية مميزة».

ونجحت إيران في إيقاف خطورة بلجيكا طوال المباراة، ورغم عدم استغلالها النقص العددي في صفوف المنافس، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، فإنها خرجت محافظة على سجلها الخالي من الهزائم.

وتملك إيران نقطتين من تعادلين، بعد تعادلها 2-2 مع نيوزيلندا، وتستعد لمواجهة حاسمة أمام مصر في سياتل يوم الجمعة، وهي تدرك أن الفوز سيمنحها بطاقة التأهل إلى الدور التالي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخها بكأس العالم.

وقال جهانبخش: «ظروف السفر لم تكن مثالية، لكننا لا نريد التركيز على ذلك، فالجميع يدرك ما مررنا به».

وأضاف: «نركز على كل مباراة على حدة. قدمنا أداءً رائعاً اليوم، لكن لا يمكننا التراجع أمام مصر. ندرك أهمية هذه المواجهة».

وقال جهانبخش إن المنتخب يعتز بتمثيل جميع الإيرانيين، داخل البلاد وخارجها، بغض النظر عن اختلاف آرائهم السياسية أو توجهاتهم. وأضاف: «نلعب من أجل جميع الإيرانيين، أينما كانوا، وأيا كانت معتقداتهم. نسعى لإسعادهم؛ لأننا نعلم أنهم يحبون المنتخب الوطني من أعماقهم، ونكنّ لهم كل الاحترام».

وتابع: «أهم ما يمكننا القيام به كفريق هو تقديم أفضل أداء ممكن وبذل أقصى ما لدينا على أرض الملعب».

ولم يسبق لإيران تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الست السابقة بكأس العالم، لكن مواجهة الجمعة أمام مصر تمنحها فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد، بعد مشوار حافل بالتحديات خارج الملعب والانضباط داخله.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أراوخو يصبح هداف الأوروغواي بالمونديال

أرواخو محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)
أرواخو محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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أراوخو يصبح هداف الأوروغواي بالمونديال

أرواخو محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)
أرواخو محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)

سجل ماكسيمليان أراوخو هدف التعادل لمنتخب أوروغواي أمام الرأس الأخضر ليصل بذلك إلى هدفه الثاني في النسخة الحالية من المونديال بعدما سجل في شباك السعودية في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وبذلك يصل عدد أهداف منتخب أوروغواي في كأس العالم عبر التاريخ إلى 91 هدفاً، حيث حمل هدف أرواخو في السعودية الرقم 90.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

الرأس الأخضر يواصل مغامرته المونديالية بتعادل «بطولي» أمام الأوروغواي

الرأس الأخضر قدم أداءً قتالياً أمام الأوروغواي (أ.ف.ب)
الرأس الأخضر قدم أداءً قتالياً أمام الأوروغواي (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

الرأس الأخضر يواصل مغامرته المونديالية بتعادل «بطولي» أمام الأوروغواي

الرأس الأخضر قدم أداءً قتالياً أمام الأوروغواي (أ.ف.ب)
الرأس الأخضر قدم أداءً قتالياً أمام الأوروغواي (أ.ف.ب)

واصل منتخب الرأس الأخضر مغامرته المذهلة في كأس العالم 2026 ونجح في الحصول على النقطة الثانية في البطولة بعدما أجبر أوروغواي على التعادل 2-2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد أجبر إسبانيا، بطل العالم 2010، على التعادل السلبي في الجولة الأولى في أتالانتا، لكنه لم يكتفِ بالتعادل فقط مع أوروغواي، بطل العالم مرتين، بل سجل أول هدفين له في أول مشاركة في تاريخه بالمونديال.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة الـ21 عن طريق كيفن بينا، وهو أول هدف في تاريخ البلد الأفريقي في المونديال، لكن أوروغواي سجلت التعادل عبر ماكسيمليانو أرواخو في الدقيقة الـ44.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل أوغستين كانوبيو هدف أوروغواي الثاني، ثم استغل هيليو فاريلا خطأ الحارس فرناندو موسليرا ليسجل الهدف الثاني للرأس الأخضر في الدقيقة الـ61.

وبهذه النتيجة بات لمنتخب الرأس الأخضر فرصة كبيرة لبلوغ دور الـ32 في حال فوزه في المباراة الثالثة على السعودية التي تملك الحظوظ نفسها، في حين سيكون منتخب الأوروغواي مطالباً بالأمر نفسه في مواجهة إسبانيا في اليوم ذاته.

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