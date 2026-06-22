«مونديال 2026»: ديشان مقتنع بأن ديمبيلي «سيرتقي بمستواه»

أعرب مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن «قناعته» بأن عثمان ديمبيلي المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم «سيرتقي بمستواه» في مواجهة العراق ضمن الجولة الثانية من الدور الأول في مونديال 2026 لكرة القدم، بعد معاناته أمام السنغال.

وقال ديشان عن مهاجم باريس سان جيرمان: «ليس لديه أي مشكلة (عضلية) أو انزعاج. جاء بعد موسم لم يتمكن فيه من اللعب بانتظام؛ إذ كان يتم تنظيم دقائق لعبه في باريس سان جرمان. أنا مقتنع بأن مستواه سيرتفع».

وقبل تبرير أداء ديمبيلي، عدّ ديشان أن الصحافيين «يضيّقون الخناق عليه، وكأنهم وجدوا مادة دسمة للانتقاد»، ثم أوضح أنه «مر بشوط أول صعب، حاله كحال المنتخب؛ بسبب ما قدمه منتخب السنغال وأيضاً بسبب كثرة أخطائنا الفنية في التمرير».

وتابع: «عثمان يلعب مهاجماً صريحاً في باريس سان جيرمان، وهنا الأمر مختلف. هناك ردود فعل طبيعية، وبالتالي هناك بعض التعديلات التي يجب إيجادها، رغم أنه كان أفضل بكثير في الشوط الثاني».

وعلى عكس مدربه، رأى القائد كيليان مبابي الذي سبقه إلى المؤتمر الصحافي، الأحد، أن ديمبيلي كان «أفضل لاعب هجومي بين الأربعة» أمام السنغال، مضيفاً: «هو من يمنح اللعب سلاسة. في الشوط الثاني كنت أنا ومايكل (أوليسيه) حاسمين، لكنه كان مهماً أيضاً».

ولم يُبدِ مهاجم ريال مدريد الإسباني المقرّب من مهاجم نادي العاصمة الفرنسية، أي قلق بشأن زميله، مؤكداً أنهما سيعملان على «تحسين» تفاهمهما المباشر على أرض الملعب خلال البطولة.

وأضاف: «عثمان هادئ جداً، إنه الفائز بالكرة الذهبية ويحظى بثقة المجموعة والجهاز الفني. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. هو هنا منذ سنوات ويعرف تماماً كيف يعمل المنتخب الفرنسي».

وأردف قائلاً: «أنا واثق من أنه سيواصل تقدمه ابتداءً من الغد. لا يجب أن ننسى أنه تعرَّض لإصابة في نهاية الموسم. سيرتقي بمستواه وسيكون لاعباً حاسماً لنا».