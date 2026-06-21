«مونديال 2026»: لوكاكو ينتقد رعونة لاعبي بلجيكا بعد التعادل مع إيران

انتقد روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، زملاءه في الفريق بعد التعادل المخيب مع إيران بدون أهداف، مساء الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال لوكاكو في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء الذي أقيم في لوس أنجليس: «يجب أن نفسر ما حدث في المباراة، لقد أهدرنا الكثير من الفرص، ومن غير المقبول ألا نسجل الأهداف».

أضاف: «نؤدي بعاطفة وحماس أكثر من اللازم في لحظات حاسمة، لا بد أن نتسم بالهدوء والالتزام بالخطة».

وختم مهاجم نابولي الإيطالي تصريحاته: «الحارس الإيراني تصدى للكثير من الكرات. بالطبع نشعر بخيبة أمل، ولا بد من تحقيق الفوز في المباراة القادمة».

وحصل كل فريق على نقطة ليرفع الفريقان رصيديهما إلى نقطتين لكل فريق وتشتعل حسابات التأهل لدور الـ32 قبل مباراة مصر ضد نيوزيلندا التي ستقام فجر الاثنين (بتوقيت مكة المكرمة).

وكان المنتخب البلجيكي بدأ مشواره بالتعادل 1 - 1 بصعوبة مع مصر، وسيواجه نيوزيلندا فجر السبت المقبل في فانكوفر الكندية.

أما إيران فتعادلت مع نيوزيلندا بنتيجة 2 - 2، وتستعد لمواجهة حاسمة أمام مصر في التوقيت نفسه بالجولة الثالثة بمباراة ستقام في سياتل بواشنطن.