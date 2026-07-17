عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ميسي يقود الأرجنتين أمام إسبانيا المنضبطة في نهائي حافل بالمواجهات الشخصية

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
TT
TT

ميسي يقود الأرجنتين أمام إسبانيا المنضبطة في نهائي حافل بالمواجهات الشخصية

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار، الأحد، إلى نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في نهائي «كأس العالم 2026»، في مواجهة تجمع بين خبرة حامل اللقب وانضباط بطل أوروبا، وتحمل في تفاصيلها كثيراً من القصص والمواجهات الشخصية.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان في قطر، مطلع العام الحالي، ضِمن مباراة «فيناليسيما» بين بطليْ أميركا الجنوبية وأوروبا، قبل إلغائها بسبب التطورات الأمنية المرتبطة بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

لكن الموعد الجديد سيكون على أكبر مسارح كرة القدم، وفي مباراةٍ يتجاوز رهانها مجرد كأس شرفية، إذ تسعى الأرجنتين للاحتفاظ بلقبها العالمي، بينما تطمح إسبانيا إلى التتويج، للمرة الثانية بعد إنجازها في عام 2010.

وتدخل الأرجنتين المباراة، بقيادة ليونيل ميسي، الذي يواصل تحدي الزمن في عمر 39 عاماً، بعدما لعب دوراً حاسماً في وصول منتخب بلاده إلى النهائي عبر أهدافه وتمريراته الحاسمة ولمساته المؤثرة.

ويضم المنتخب الأرجنتيني 17 لاعباً من التشكيلة التي تُوّجت بلقب «مونديال قطر 2022»، لكنه لم يصل إلى النهائي بسهولة، بعدما احتاج إلى وقت إضافي لتجاوز الرأس الأخضر، وخاض مواجهات صعبة أمام مصر وسويسرا وإنجلترا.

واعتمد فريق المدرب ليونيل سكالوني، خلال مشواره، على الروح القتالية والخبرة في التعامل مع اللحظات الحاسمة، ليحافظ على فرصته في التتويج، للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل، تصل إسبانيا إلى النهائي بسِجل خالٍ من الهزائم في 37 مباراة متتالية، وبصورة منتخب هادئ ومنظم يجيد فرض إيقاعه والسيطرة على مجريات اللعب.

ويطمح المنتخب الإسباني إلى تحطيم الرقم القياسي الدولي لأطول سلسلة دون هزيمة، المسجل باسم إيطاليا بين عاميْ 2018 و2021، إلى جانب إضافة النجمة العالمية الثانية إلى قميصه.

ونجح المدرب لويس دي لا فوينتي في بناء فريق يتمتع بتفاهم جماعي كبير، بعدما أشرف على عدد من لاعبيه منذ مراحل الفئات العمرية، ليظهر المنتخب الإسباني بصورة منضبطة وقادرة على خنق المنافسين بالاستحواذ والتمركز.

لكن الانضباط التكتيكي لا يلغي وجود الإبداع الفردي، الذي يقوده لامين يامال، أحد أبرز نجوم البطولة وأخطر أسلحة إسبانيا الهجومية.

وسيخوض يامال مواجهة خاصة أمام ميسي، أشهر خريجي أكاديمية «لا ماسيا»، بعدما ارتبط اسماهما بصورة شهيرة ظهر فيها النجم الأرجنتيني وهو يحمم يامال عندما كان رضيعاً.

وتحولت الصورة مع مرور السنوات إلى واحدة من أكثر المفارقات إثارة في كرة القدم، خصوصاً أن يامال أصبح، اليوم، أحد أبرز المواهب الصاعدة، وسيواجه ميسي مباشرة في نهائي «كأس العالم».

ولا تقتصر الروابط على اللاعبين، إذ يواجه سكالوني المدرب دي لا فوينتي، الذي أشرف على تدريبه، خلال دورة للمدربين نظّمها الاتحاد الإسباني قبل نحو عشر سنوات، ليقف التلميذ، هذه المرة، في مواجهة أستاذه على اللقب العالمي.

وقد تلعب ظروف المباراة دوراً مؤثراً، في ظل الانتقادات التي طالت جودة أرضية ملعب نيوجيرسي خلال البطولة، وهو ما قد يحدّ من أسلوب إسبانيا القائم على الاستحواذ والتمرير السريع.

كما يتوقع أن تقام المواجهة في أجواء حارة ورطبة، مع درجات حرارة تقترب من 30 درجة مئوية، في ثاني مباراة فقط تخوضها إسبانيا على ملعب مفتوح خلال البطولة.

وازدادت المخاوف أيضاً بسبب الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، والذي أثّر في جودة الهواء بمناطق واسعة من شمال شرقي الولايات المتحدة، قبل نهائي يُنتظر أن يحضره أكثر من 80 ألف متفرج.

وستسعى إسبانيا إلى إبقاء المباراة تحت السيطرة وفرض أسلوبها الهادئ والمنظم، بينما تحاول الأرجنتين دفع اللقاء نحو الإيقاع المتقطع والمشحون بالعواطف الذي تجيد التعامل معه.

وفي قلب هذه المواجهة، يقف ميسي أمام فرصة جديدة لكتابة فصل أخير في مسيرته المونديالية، وتحويل ما قد تكون آخِر مباراة له في «كأس العالم» من لحظة وداع إلى تتويج تاريخي جديد.

مواضيع
ميسي كأس العالم الأرجنتين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ميرينو: الحد من خطورة ميسي «تحدٍّ هائل»

رياضة عالمية لاعب الوسط المهاجم الإسباني ميكيل ميرينو (أ.ف.ب)

ميرينو: الحد من خطورة ميسي «تحدٍّ هائل»

عدَّ لاعب الوسط المهاجم الإسباني ميكيل ميرينو أن الحد من خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون «تحدياً هائلاً» لـ«لا روخا» في المباراة النهائية لكأس العالمز

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية ليونيل ميسي يحتفل بالتأهل إلى نهائي كأس العالم (د.ب.أ)
رياضة عالمية

ميسي: لم نفاجأ بالعودة أمام إنجلترا... وإسبانيا نعرف فلسفتها جيداً

قال ميسي: «هذه المجموعة لا تفاجئني. أنا أعرف، ونحن جميعاً نعرف، ما نحن قادرون عليه. ربما شكك البعض بنا، لكن عندما نكون متحدين فإن ذلك يمنحنا دائماً دفعة إضافية»

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
الرياضة ميسي مع يامال (أ.ب)
الرياضة

قصة صورة ميسي ويامال الرضيع... من صدفة القرعة إلى نهائي مونديال 2026

ليونيل ميسي ولامين يامال... عندما تصنع «صورة القرعة» المنسية صراع الأجيال في المشهد المونديالي الأخير.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية مشجعو الأرجنتين يحولون أتلانتا إلى بوينس آيرس (أ.ب)
رياضة عالمية

مشجعو الأرجنتين يحولون أتلانتا إلى بوينس آيرس

اشتهر مشجعو الأرجنتين بدعمهم الصاخب والجنوني لمنتخب بلادهم وهو الشغف الذي جعل فريقهم يشعر بأنه يلعب على أرضه تماماً خلال كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية فرحة جنونية للجماهير الأرجنتينية عقب بلوغ نهائي المونديال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فرحة جنونية للجماهير الأرجنتينية عقب بلوغ نهائي المونديال

تدفق عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس فجر اليوم الخميس في فرحة عارمة عقب الفوز المثير لـ«التانغو» على نظيره الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس (الأرجنتين))
الرياضة رياضة عالمية

«يوفنتوس» يواصل مفاوضاته لضم بيليغرينو رغم منافسة «كريستال بالاس»

الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)
الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)
TT
TT

«يوفنتوس» يواصل مفاوضاته لضم بيليغرينو رغم منافسة «كريستال بالاس»

الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)
الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (نادي بارما)

يواصل «يوفنتوس» سعيه للتعاقد مع مهاجم «بارما»، الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم دخول «كريستال بالاس» الإنجليزي على خط المفاوضات.

ووفق تقارير صحافية إيطالية، يسعى «يوفنتوس» إلى تدعيم خط هجومه، بعد رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش، في حين يواصل دراسة عدة خيارات هجومية؛ من بينها راندال كولو مواني، ولويس أوبيندا، وجوناثان ديفيد.

ورغم أن قيمة الصفقة المقدَّرة بنحو 30 مليون يورو لا تمثل العقبة الرئيسية، فإن الخلاف يدور حول صيغة التعاقد، إذ يرغب «يوفنتوس» في ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء عند تحقيق شروط معينة، بينما يتمسك «بارما» بصفقة انتقال نهائي مع ضمانات واضحة وجدول محدد للدفع.

وتزداد المفاوضات تعقيداً بسبب وجود بند يمنح نادي «فيليز سارسفيلد» الأرجنتيني 7 في المائة من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، بعدما انتقل بيليغرينو إلى «بارما»، في فبراير (شباط) 2025، مقابل 1.64 مليون يورو.

وقدَّم المهاجم، البالغ من العمر 24 عاماً، موسماً لافتاً مع «بارما»، بعدما سجل 12 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً في 39 مباراة بجميع المسابقات.

ورغم اهتمام «كريستال بالاس» بضمّه، تشير التقارير إلى أن بيليغرينو يفضل الانتقال إلى «يوفنتوس».

مواضيع
الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

باجاري يهيمن على اليوم الأول من «رالي إستونيا»

سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)
سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)
TT
TT

باجاري يهيمن على اليوم الأول من «رالي إستونيا»

سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)
سامي باجاري سائق تويوتا (رويترز)

فرض الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، سيطرته على منافسات اليوم الأول من «رالي إستونيا»، بعدما فاز بالمراحل السبع الافتتاحية ليتصدر الترتيب العام.

وتقدَّم باجاري بفارق 14.7 ثانية عن زميله السويدي أوليفر سولبرج، في حين حلّ الفرنسي أدريان فورمو، سائق هيونداي، في المركز الثالث، بعد مراحل أُقيمَ معظمها على الطرقات الحصوية.

وقال باجاري: «لم أواجه أي لحظات حرجة، وكل شيء كان تحت السيطرة. بذلت قصارى جهدي وحاولت الاستمتاع بالسباق، وكان يوماً رائعاً».

وجاء البلجيكي تييري نوفيل، سائق هيونداي، في المركز الرابع، يليه الفرنسي سيباستيان أوجيه، بطل العالم 9 مرات وسائق تويوتا، الذي يشارك في «رالي إستونيا»، للمرة الأولى منذ عام 2021.

وشهد اليوم انسحاب الياباني تاكاموتو كاتسوتا، قبل المرحلة الأخيرة، بعد تعرض الإطار الأمامي الأيسر لسيارته للتلف، في حين تراجع متصدر بطولة العالم، الويلزي إلفين إيفانز، إلى المركز التاسع بفارق 49.8 ثانية عن باجاري، بعدما تأثر بانطلاقه أولاً على الطريق.

ورغم تراجعه في «الرالي»، لا يزال إيفانز يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم، بفارق 11 نقطة، بعد 8 جولات، من أصل 14.

مواضيع
رالي إستونيا
الرياضة رياضة عالمية

لابورت: هدفنا التتويج بـ«كأس العالم»… وإسبانيا تستحق الإشادة

إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)
إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)
TT
TT

لابورت: هدفنا التتويج بـ«كأس العالم»… وإسبانيا تستحق الإشادة

إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)
إيمريك لابورت خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعداداً لنهائي «كأس العالم» أمام الأرجنتين (أ.ف.ب)

أكد مدافع المنتخب الإسباني إيمريك لابورت أن منتخب بلاده يستحق الإشادة على الأداء الذي يقدمه في «كأس العالم 2026»، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو التتويج باللقب عندما يواجه الأرجنتين في النهائي، الأحد، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

كان المنتخب الإسباني قد بلغ النهائي بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، في نصف النهائي، في حين تأهلت الأرجنتين، عقب انتصارها على إنجلترا 2-1.

وفي تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أشاد لابورت بزميله الشاب باو كوبارسي، مؤكداً أن قوة المنتخب الدفاعية ليست نتاج عمل المدافعين فحسب، بل ثمرة جهد جماعي يبدأ من الخط الأمامي.

وقال: «الفضل يعود للفريق بأكمله، فنحن نمثل الخط الأخير، لكن العمل يبدأ من المهاجمين. نحاول إبعاد الضغط عن حارس المرمى، ونعمل جميعاً على الحفاظ على نظافة الشباك، وهذا ما يجعل من الصعب هزيمتنا».

وتحدّث لابورت أيضاً عن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً إياه بأنه «أسطورة حية»، وقال: «نشأنا جميعاً ونحن نشاهد مقاطع فيديو له، ولعبت ضده مرات عدة، إنه يظهر دائماً في اللحظات الحاسمة، وهذا ما اختبرته في مواجهاتي أمامه».

وختم مدافع إسبانيا قائلاً: «نستمتع بمشاهدة ميسي، لكننا نأمل أن يكون كأس العالم من نصيبنا هذه المرة، وليس من نصيبه».

مواضيع
كأس العالم إسبانيا