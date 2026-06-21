غارسيا: لن ألوم لاعبي بلجيكا بعد التعادل مع إيران

تحسر الفرنسي رودي غارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، على التعادل السلبي مع إيران، مساء الأحد، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

قال غارسيا في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس»: «لقد خسرنا نقطتين أمام إيران، كان بالإمكان الفوز 3 - صفر لولا قلة الفاعلية في استغلال فرص عدّة ومتنوعة».

أضاف المدرب الفرنسي: «فوز حارس مرمى إيران بجائزة رجل المباراة يلخص أيضاً ما حدث، كما أن اللعب بنقص عددي لمدة 30 دقيقة في مباراة بكأس العالم ليس أمراً سهلاً».

وأكمل المنتخب البلجيكي اللقاء بنقص عددي بعد طرد مدافعه ناثان نجوي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ67.

واصل مدرب بلجيكا: «لن ألوم اللاعبين، إنهم عناصر شابة، وهناك تفاصيل صغيرة مهمة، يجب تحسين الفاعلية، لم نكن واقعيين أو نستغل الفرص».

واستدرك: «لكن هذا وارد في كرة القدم، لقد تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر من دون أهداف بعد إهدار كم كبير من الفرص».

وختم رودي غارسيا: «لسوء الحظ لم نفز في المباراة الأولى أمام مصر؛ لذا الفوز مطلوب في المباراة الثالثة أمام نيوزيلندا».

وتساوى منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، وذلك بعد تعادل الشياطين الحمر مع مصر بنتيجة 1 - 1، وإيران مع نيوزيلندا بنتيجة 2 - 2.

وستلتقي مصر مع نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين بتوقيت غرينتش في مدينة فانكوفر الكندية.

وتختتم منافسات المجموعة السابعة بمباراتين في التوقيت نفسه، فجر السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر منتخب إيران، في حين تلعب بلجيكا ضد نيوزيلندا.