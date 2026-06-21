«كأس العالم 2026»: ميسي ومبابي في سباق تاريخي لتحطيم رقم كلوزه المونديالي

ربما يصبح، يوم الاثنين المقبل، الرقمُ القياسي التاريخي لميروسلاف كلوزه، الهدافِ الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم برصيد 16 هدفاً، من الماضي.

وعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفعل رقم المهاجم الألماني السابق، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على الجزائر 3 - صفر في افتتاحية مبارياته بالمونديال.

وأي هدف يسجله ميسي غداً أمام النمسا سيمنحه الانفراد بالرقم القياسي التاريخي.

كما يبقى قائد فرنسا كيليان مبابي ضمن المنافسين على هذا الإنجاز، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفاً في كأس العالم بفضل ثنائيته في الفوز 3 - 1 على السنغال. ومن المنتظر أن يشارك مبابي أيضاً غداً أمام العراق، في المباراة التي ستكون رقم «100» له بقميص المنتخب الفرنسي.

مبابي يملك أفضلية العمر على المدى الطويل (رويترز)

ولكن حتى إذا انتزع ميسي الصدارة، فقد يكون ذلك مؤقتاً فقط؛ لأن مبابي يملك أفضلية العمر على المدى الطويل، حيث يبلغ مبابي من العمر 27 عاماً، بينما يبلغ ميسي 38 عاماً ويخوض على الأرجح آخر نسخة له في كأس العالم.

وبافتراض عدم تعرضه لإصابة أو أي ظرف آخر، فمن المرجح أن يشارك مبابي في نسخة أخرى على الأقل وهو في سن الـ31 عاماً، وربما حتى نسخة إضافية وهو في الخامسة والثلاثين.

ولا توجد أي مفاجأة في أن يعترف مبابي، الذي أصبح أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 58 هدفاً، بأن الجميع يتحدثون معه عن رقم كلوزه القياسي. وقال: «الجميع يتحدث معي عن رقم كلوزه. وسيكون أمراً سريالياً أن أحطم هذا الرقم».

وأضاف: «إنها أول مرة في حياتي يبدو فيها أحد الأرقام القياسية غير واقعي بالنسبة إليّ؛ لأنني لم أتخيل مطلقاً أن أصل إلى هذا المستوى في بطولة شارك فيها جميع أساطير كرة القدم العظماء وأنا في الـ27 فقط وبعد مشاركتين فقط بكأس العالم».

أما ميسي، الذي يخوض مثل أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو كأس العالم لسادس مرة، فيحمل مشاعر مشابهة. وقال: «عندما كنت طفلاً، لم أكن أتخيل مطلقاً كل الأشياء التي سأعيشها لاحقاً. أنا لا أنظر إلى الأرقام. إنه لشرف كبير أن أكون إلى جانب كلوزه ورونالدو ومبابي».

ورد ميسي على المشككين بشأن تأثير عامل السن بتسجيله 3 أهداف، بينما أظهر مبابي جودته الكبيرة رغم خروجه من موسم خال من الألقاب مع ريال مدريد.

وقال مبابي: «هدفي الأسمى هو الفوز بكأس العالم، وإضافة النجمة الثالثة إلى قميص فرنسا، والعودة إلى شارع الشانزليزيه والكأس بين يدي، ومنح الشعب الفرنسي صيفاً لا ينسى».

وكان مبابي سجل في نهائي «كأس العالم 2018» عندما تُوجت فرنسا باللقب، بينما لم تكن أهدافه الثلاثة في «نهائي 2022» كافية لتحقيق الكأس. ففي تلك المباراة سجل ميسي أيضاً هدفين، قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.