جائزة تشيكيا الكبرى: بيتسيكي يعتذر عن صفعه أحد مسؤولي السلامة

اعتذر الإيطالي ماركو بيتسيكي (أبريليا)، متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، إلى أحد مسؤولي السلامة (مارشال) في حلبة برنو التي تستضيف جائزة تشيكيا الكبرى، بعدما قام بصفعه، ما أدى إلى حرمانه من خوض سباق الأحد.

وسيكون الإسباني خورخي مارتين زميل بيتسيكي ممثل أبريليا الوحيد عند خط انطلاق الجولة التاسعة من بطولة العالم، في حين أدان ماسيمو ريفولا المدير الرياضي للفريق الإيطالي سلوك درَّاجه.

وكتب بيتسيكي عبر صفحته على «إنستغرام»: «أودّ أن أعتذر لجميع أفراد مجتمع (موتو جي بي) عن سلوكي تجاه مسؤول الحلبة»، مضيفاً أنه «لا يوجد ما يبرر» تصرفاته السبت.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، ظهر الدراج الإيطالي وهو يتجه إلى حافة الحلبة؛ حيث سقط في اليوم السابق، ويصافح ويعانق مسؤول السباق الذي صفعه.

وكان متصدر البطولة يحتل المركز الخامس عندما تعرض لحادث عند المنعطف الثالث في اللفة قبل الأخيرة من السباق القصير (سبرينت) في برنو.

وبعدما انتهى به الأمر خارج الحلبة، ركض بيتسيكي باتجاه دراجته المتضررة غاضباً، ثم شوهد وهو يصفع مرتين أحد مسؤولي السلامة الذي كان يحاول استعادة الدراجة.

واستُدعي دراج «أبريليا» إلى اجتماع مع مراقبي السباق مساء السبت، بسبب سلوكه غير الرياضي.

وبعد الاستماع إلى أقواله، قرر المراقبون حرمانه من بقية فعاليات نهاية الأسبوع، ولكن لفريقه «أبريليا» الحق في استئناف العقوبة.

وجاء في بيان المراقبين: «هذا الفعل يضر بمصالح الرياضة، وبالتالي يُعدُّ مخالفة».

وقدَّم «أبريليا» استئنافاً مبدئياً تم رفضه، وأبلغ مديره ريفولا، منظمة «موتو جي بي» صباح الأحد، بأنه «يتقبَّل هذا القرار» ويدين «سلوك» بيتسيكي.

وسينطلق الإيطاليان فرانتشيسكو «بيكو» بانيايا (دوكاتي)، الفائز بسباق السرعة السبت، وفابيو دي جانانتونيو (دوكاتي - في آر 46) من الصف الأمامي، خلف الياباني آي أوغورا (أبريليا- تراكهاوس) الذي سينطلق من المركز الأول.

وكان من المقرر أن ينطلق بيتسيكي من المركز الرابع في سباق سيشهد مواجهة حامية بين الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي)، بطل العالم 7 مرات، ومواطنه مارتين.

ويتصدر بيتسيكي، الساعي إلى لقبه الأول، الترتيب العام برصيد 180 نقطة، متقدماً بفارق 15 نقطة عن زميله مارتين الذي سيتجاوز الإيطالي في حال حلَّ الأحد في أحد المراكز الثلاثة الأولى.