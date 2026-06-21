جيمس: الحديث المستمر عن الإصابات أصبح أمراً مملاً

أكد ريس جيمس، مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن الحديث المستمر عن مشكلاته مع الإصابات أصبح «مملاً للغاية».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن جيمس عانى من سلسلة طويلة من الإصابات خلال مسيرته، وهو ما تسبب في حرمانه من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، في خيبة أمل كبيرة بالنسبة له، قبل أن تتضاعف خيبة الأمل بغيابه أيضاً عن مشوار إنجلترا نحو نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

كما تعرّض لإصابة جديدة مع ناديه تشيلسي أثرت على النصف الثاني من موسمه، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات الأخيرة ويتمكن من حجز مكانه ضمن قائمة إنجلترا المتجهة إلى كأس العالم 2026.

ويرى جيمس أن الحديث المتكرر حول إصاباته أصبح مملاً ومبالغاً فيه.

وقال جيمس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «الناس يتحدثون دائماً عن الإصابات ومدى جاهزية اللاعبين، وبالنسبة لي أصبح هذا الأمر مملاً للغاية الآن».

وأضاف: «لدي مهمة واحدة فقط، وهي أن أكون أفضل نسخة من نفسي عندما أكون داخل الملعب. بصراحة، أتفهم هذه النظرة في البداية، لكن بعد فترة يصبح الأمر مملاً».

وتابع: «كنت في حالة بدنية جيدة لفترة طويلة قبل إصابتي الأخيرة، وأنا لا أستمع كثيراً إلى الضوضاء أو الأحاديث المحيطة».

وأكد: «أركز فقط على نفسي، وعلى جسدي، وعلى تقديم أفضل أداء ممكن، ومساعدة الفريق الذي ألعب له».

ويعد جيمس الخيار الأول للمدرب توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، كما أكد اللاعب أنه يمتلك انسجاماً كبيراً مع المدير الفني الألماني، بينما يسعى الثنائي إلى التتويج بلقب كبير جديد معاً.

ولعب جيمس تحت قيادة توخيل في تشيلسي، عندما توج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا، ويشعر اللاعب بثقة كبيرة من جانب مدربه.

وقال في تصريحات لشبكة «توك سبورت»: «عملنا سوياً في تشيلسي، وفزنا بالألقاب معاً، وأنا أحب اللعب تحت قيادته».

وأضاف: «هناك انسجام كبير بيننا. أحب أسلوبه التدريبي، كما أحب شخصيته أيضاً».

وتابع :«إذا نظرت إلى كبار المدربين، فستجد أن بعضهم يركز بشكل كامل على الجوانب الفنية فقط، بينما يوجد آخرون يتميزون في إدارة اللاعبين لكنهم ليسوا بالقوة نفسها من الناحية التدريبية».

وأوضح: «لكن بالنسبة لي، توخيل يجمع بين الأمرين معاً. كنت في عدة غرف ملابس عندما ألقى خطابات رائعة بين الشوطين، أو قبل المباريات، أو بعدها».

وأضاف: «نحن جميعاً نريد الشيء نفسه، ونقاتل من أجل الهدف ذاته، وهذا ينبع من شغفه الكبير ورغبته الدائمة في الفوز».