مدرب كوت ديفوار: خسارتنا أمام ألمانيا «درس»

قال إيميرس فاي، مدرب كوت ديفوار، إنه يشعر بالإحباط إثر هزيمة فريقه 2-1 أمام ألمانيا في مباراة متقاربة بكأس العالم، وأرجع السبب في الخسارة إلى نقص الخبرة، لكنه أبدى فخره بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه.

ويرى فاي أن فريقه كان بإمكانه أن يكون أكثر حسماً في محاولاته لتسجيل الهدف الثاني.

وقال للصحافيين: «نشعر بإحباط أكبر بعد هذه الهزيمة، لأننا تمكنا من افتتاح التسجيل أمام هذا المنتخب الألماني القوي».

وأضاف: «كان الفارق في الخبرة هو السبب في أننا ترددنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا في نهاية المباراة، عندما كنا بحاجة إلى تسجيل هدف». ومع ذلك، سارع المدرب إلى نسيان الخسارة، وأكد أنه راضٍ بشكل عام عن أداء فريقه.

وقال فاي: «سنعتبر هذه المباراة درساً لنحاول تصحيح الأخطاء ومعالجة نقاط الضعف التي لا تزال لدينا، وهذا سيساعدنا على المضي قدماً إلى أبعد نقطة ممكنة».

وأضاف أنه يتطلع إلى التحدي المتمثل في مواجهة كوراساو في المباراة المقبلة ليرى «ما هي قدراتهم»، متوقعاً منافسة قوية.

وقال: «مصيرنا لا يزال بين أيدينا، أو بين أقدامنا».