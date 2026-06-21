دي لافوينتي: لاعبو إسبانيا في غاية الحماس لمواجهة السعودية

قال مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، السبت، عشية مباراة «لا روخا» ضد السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال أميركا الشمالية، إن اللاعبين «في غاية الحماس»، من دون أن يكشف ما إذا كان لامين يامال سيبدأ أساسياً أم لا.

وأوضح دي لافوينتي، في مؤتمر صحافي: «يجب أن نفوز اليوم، نقطة على السطر. المنتخب مستفَزّ. الانتقادات تحفّز كثيراً وتُحدث أثراً إيجابياً. هذا الجيل من اللاعبين يتمتع بروح تنافسية هائلة وهم مستفَزون جداً جداً، وسيكون الوجه مختلفاً تماماً».

وأضاف المدرب، الذي بدا مرتاحاً ومبتسماً أمام الصحافة رغم التعادل المخيّب (0-0)، الاثنين، أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، أنه «لا أحد يشعر بالإحباط» داخل «لا روخا»، موضحاً: «ما يريدونه هو اللعب مجدداً، إنهم متعطشون للمنافسة».

وتابع في هذا السياق: «سنرى ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات، أعتقد نعم، ليس لأن أحداً كان أفضل أو أسوأ، بل بحثاً عن أمور مختلفة».

وأردف قائلاً: «يكفي يوم سيئ واحد ليتفوق عليك أي منتخب ويهزمك. اليوم يجب أن نقدم أفضل نسخة لدينا»، وذلك في حديثه عن المنتخب السعودي، مذكّراً بأنه قبل 4 سنوات في قطر، فاز 2-1 على الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب، في افتتاح البطولة.

وعن جناح برشلونة يامال الذي لم يصل بعد إلى جاهزيته الكاملة بعد إصابة في الفخذ، قال: «الأهم أنه عاد، برغبة كبيرة في القيام بشيء كبير، وهذه أفضل الأخبار... لقد بلغ مرحلة يجب فيها أن نكبحه حتى يكتفي بما يجب عليه فعله في هذه المرحلة من التعافي»، من دون أن يؤكد ما إذا كان سيلعب أساسياً أم لا.

وكان المدرب صرّح هذا الأسبوع لإذاعة «كوبي» بأنه قادر على اللعب «لمدة ساعة».

وأضاف: «القرار الذي سنتخذه الأحد سيُظهر أننا نضع صحة اللاعب في المقام الأول»، مشيراً إلى أنه «فتى يتمتع بنضج استثنائي. يعيش كل ما يحدث بشكل طبيعي جداً، وهذه ميزة كبيرة، ويجب أن نتركه يواصل طريقه».

وختم: «هذا النوع من اللاعبين عباقرة. دالي، ميكل أنجلو... العباقرة يشعرون بالراحة في الظروف القصوى. بالنسبة لنا هذا استثنائي، أما بالنسبة لهم فهو أمر طبيعي».