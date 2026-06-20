«مونديال 2026»: ساكا يتغيّب عن مران إنجلترا

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت، إنَّ بوكايو ساكا جناح إنجلترا غاب عن التدريبات الجماعية للمنتخب استعداداً لمواجهة غانا في كأس العالم، لاتباعه برنامجاً تأهيلياً فردياً في إطار سعيه للتعافي من إصابة في وتر العرقوب.

ويعاني ساكا (24 عاماً) من هذه المشكلة منذ شهر مارس (آذار). وشدَّد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا على ضرورة العناية بالحمل التدريبي لجناح آرسنال خلال النهائيات.

ولم يشارك الجناح في الحصة التدريبية التي أُجريت في معسكر إنجلترا في كانساس سيتي، لكن الاتحاد الإنجليزي للعبة لم يشر إلى وجود شكوك حول مشاركته في مباراة الثلاثاء، ضمن المجموعة الـ12.

وشارك ساكا من على مقاعد البدلاء في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا في مباراتها الافتتاحية، وترك بصمته سريعاً بعدما صنع هدفاً لزميله ماركوس راشفورد في الدقائق الأخيرة، ليستهل فريق المدرب توخيل مشواره في النهائيات بأداء رائع.

وكان ساكا قد صرَّح قبل البطولة بأنَّه مستعد للمخاطرة باللعب رغم الإصابة؛ من أجل المشارَكة في كأس العالم، على الرغم من إقرار توخيل بأنَّه من غير المرجح أن يتمكَّن من المشارَكة منذ البداية في كل مباراة وإكمالها حتى النهاية.

وتتصدَّر إنجلترا المجموعة الـ12 بعد الجولة الأولى، وستواجه غانا، الثلاثاء، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة بنما.