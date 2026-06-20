حكم مباراة اسكوتلندا والمغرب يكشف سبب عدم احتسابه ركلة جزاء لماكغين

كشف ستيفن، شقيق لاعب خط وسط المنتخب الاسكوتلندي، جون ماكغين، أن الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف أخبر شقيقه أنه لم يحتسب ركلة جزاء لصالحه؛ لأن الكرة كانت خارج حدود اللعب أثناء الاحتكاك بالمغربي نايل العيناوي.

كما طالب سكوت مكتوميناي بركلة جزاء بعد احتكاك آخر مع العيناوي، في مباراة انتهت بخسارة اسكوتلندا أمام المغرب بنتيجة صفر/ 1 في بوسطن، لكن مدرب فريق فالكيرك رأى أن حالة شقيقه كانت أكثر وضوحاً.

وقال ستيفن ماكغين لأحد البرامج عبر إذاعة «بي بي سي اسكوتلندا»: «حالة ماكتوميناي يبدو فيها أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء». واستدرك: «أما حالة (جون) فأرى أنها ركلة جزاء، والإعادة أكدت ذلك دون مجال للشك».

وأوضح: «على أرض الملعب، أخبر الحكم جون ماكغين أنها لم تكن مخالفة؛ لأن الكرة أصبحت خارج حدود اللعب». وتساءل: «كيف يكون التقييم على هذا الأساس؟ إنه أمر غير منطقي».

واتفق الجناح الاسكوتلندي السابق نيل ماكان مع وجهة نظر ستيفن ماكغين.

وقال مدرب كيلمارنوك: «أعتقد أن ركلة جزاء ماكغين كانت صحيحة، في حين لم يستحق ماكتوميناي ركلة جزاء». وواصل ماكان: «بالتأكيد لم يكن تدخلاً حاسماً، لكن الاحتكاك كان كافياً لإخراج ماكغين من اللعب».

في سياق متصل، يرى ماكان وستيفن ماكغين أن الحكم الأوزبكي تغاضى عن طرد المدافع المغربي عيسى ديوب بسبب تدخله العنيف ضد تشي آدامز مهاجم اسكوتلندا.