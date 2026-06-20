هييرو: الشخصية القوية والمرونة التكتيكية سلاحا إسبانيا في المونديال

أكد الأسطورة الإسباني فرناندو هييرو الأهمية الكبيرة للصلابة الذهنية والشخصية القوية اللتَين يتمتع بهما الجيل الحالي للمنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي في كأس العالم 2026.

وأوضح المدافع السابق الذي شارك في أربع نسخ بالمونديال أن المجموعة الحالية التي تتربع على عرش القارة الأوروبية تمتاز بتماسكها الشديد والتناغم الكبير بين عناصرها، مشيراً إلى أن المدرب يعرف جيداً كيفية التعامل مع اللاعبين، نظراً إلى إشرافه على أغلبهم في منتخبات الفئات السنية، مما أثمر توليفة قوية تلعب بنضج يتجاوز سنوات عمرها وتثق بقدراتها الفنية بشكل مطلق.

وأشاد هييرو، في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالمرونة التكتيكية العالية التي يتميز بها المنتخب الإسباني، حيث يمتلك القدرة على تنويع أساليب لعبه بين الاستحواذ الإيجابي وتغيير الإيقاع واللعب المباشر في المساحات دون التقيد بقالب خططي واحد، مؤكداً أن تجاوز الأوقات الصعبة في المونديال يتطلّب هدوءاً وثباتاً من القائمة بأكملها وليس فقط التشكيلة الأساسية.

كما أبدى هييرو إعجابه الشديد بالثلاثي الشاب لامين يامال ونيكو ويليامز وبيدري، مبيناً أنهم يلعبون بحرية وجرأة فريدة في مواجهات الحالات الفردية ويتحملون المسؤولية بذكاء، ومضيفاً أن الهوية الفنية المشتركة لمنتخب بلاده تعكس النجاح الكبير لمنظومة العمل الطويلة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.