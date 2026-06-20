جورجينا تشعل الجدل في معسكر البرتغال برد على «منشور مزيف»

تواصلت حالة الجدل المحيطة بالمنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو خلال الساعات الماضية، بعدما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة واسعة للإشاعات، والأخبار المفبركة، كان آخر ضحاياها جورجينا رودريغيز، شريكة رونالدو.

وبدأت القصة بحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورتس» الإيطالية، عندما تفاعلت جورجينا مع تعليق نُسب إلى مادالينا أراغاو، صديقة لاعب الوسط جواو نيفيش، وكتبت: «واو... هذا الجيل قادم بقوة»، مرفقة رسالتها بعدد من الوجوه الضاحكة.

لكن المفاجأة أن التعليق الذي ردت عليه لم يكن حقيقياً من الأساس، بل كان منشوراً مزيفاً انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

وأظهر منشور مفبرك مادالينا أراغاو وهي ترد على أحد مشجعي رونالدو بعبارات حادة جاء فيها: «أخبروا لاعبكم الأفضل في التاريخ أن يعتزل، إنه أناني للغاية».

ورغم أن الرسالة لم تُنشر مطلقاً، فإن انتشارها الواسع ساهم في تأجيج الجدل الدائر أصلاً حول أجواء المنتخب البرتغالي.

ولم تتوقف الإشاعات عند هذا الحد، إذ انتشرت خلال الساعات الأخيرة عشرات المنشورات المزيفة التي نسبت تصريحات غير حقيقية إلى جواو نيفيش، وبرونو فرنانديز، وعدد من لاعبي المنتخب البرتغالي بشأن رونالدو، وحصدت ملايين المشاهدات، والتفاعلات.

روبن دياز خلال المؤتمر الصحافي لمباراة أوزبكستان (رويترز)

روبن دياز يهاجم الإعلام

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، حاول المدافع روبن دياز التقليل من حجم الأزمة خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة أوزبكستان.

وقال دياز: «أنا غير مهتم إطلاقاً بكل ما يُقال حول هذا الموضوع. بالنسبة لنا لا توجد أي مشكلة. كريستيانو دائماً تحت الأضواء، لكننا جميعاً جزء من المنتخب، ولا أرى أن هناك أمراً استثنائياً يحدث».

وأضاف: «أنا بخير وجاهز للمشاركة».

كما انتقد دياز الجدل الذي أثير حول قضاء لاعبي المنتخب نحو ثلاث ساعات على الشاطئ خلال المعسكر المقام في بالم بيتش الأميركية.

وقال: «أعتقد أنه لم يكن ينبغي الحديث عن هذا الأمر أصلاً. جزء كبير من المسؤولية يقع على الإعلام. من واجبكم نقل المعلومات بشكل صحيح. ما حدث طبيعي جداً، بل ومفيد للاعبين».

هجوم إلكتروني على زملاء رونالدو

وأشارت تقارير إعلامية برتغالية إلى أن عدداً من لاعبي المنتخب تعرضوا لهجوم واسع من مشجعي رونالدو عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أكثر تعليق تكراراً هو: «مرروا الكرة إليه».

وشملت الحملة برونو فرنانديز، وفيتينيا، وبيدرو نيتو، فيما كان جواو نيفيش الأكثر تعرضاً للانتقادات.

وجاء ذلك بعد تصريح أدلى به نيفيش عقب التعادل مع الكونغو الديمقراطية، قال فيه: «نعرف جيداً ما يمثله رونالدو للبرتغال، لكن داخل الملعب لا يوجد فرق بينه وبين بقية اللاعبين. هو هنا ليساعد الفريق مثل الجميع».

وأثارت تلك التصريحات غضب بعض جماهير رونالدو التي طالبت اللاعب بـ«إظهار مزيد من الاحترام» لقائد المنتخب، فيما كتب آخرون أنه «لا يساوي حذاء رونالدو».

وتعكس هذه الأحداث حجم التوتر الذي يحيط بالمنتخب البرتغالي منذ تعادله في المباراة الافتتاحية أمام الكونغو الديمقراطية، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لرونالدو، وتداول إشاعات متواصلة بشأن وجود انقسام داخل غرفة الملابس، وهي مزاعم يواصل اللاعبون نفيها بشكل قاطع.