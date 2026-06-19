«دورة كوينز»: الأرجنتيني سيروندولو يلحق بركب المتأهلين للمربع الذهبي

«مونديال 2026»: كونيه يشكر الجماهير وزملاءه مع بداية رحلة التعافي

أعرب إسماعيل كونيه، لاعب خط وسط المنتخب الكندي، عن شكره لله وزملائه في الفريق والجماهير عقب تعرضه لكسر في ساقه خلال الفوز الساحق لفريقه (6-صفر) على قطر في المجموعة الثانية من كأس العالم لكرة القدم الخميس.

وتعرّض اللاعب (24 عاماً) لتدخل متهور في الشوط الثاني من قِبل اللاعب القطري عاصم مادبو، وخضع للجراحة لعلاج الإصابة.

وكتب كونيه عبر «إنستغرام»، الجمعة: «شعرت بمدى حبكم ودعمكم لي، وأشكركم بصدق من كل قلبي. لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا مدى امتناني لكل من تواصل معي ومن يذكرني في صلواته. أشكر الله على ذلك، لأن الجميع ليسوا محظوظين بهذا القدر».

وبدا مجموعة من زملاء كونيه في حالة صدمة وهم يشاهدونه يتلقى العلاج على أرض الملعب، قبل أن يتم تثبيت ساقه في دعامة هوائية.

وكتب كونيه: «أردت أن أبلغكم بأنني أحبكم من أعماق قلبي، وأن الأخوة بيننا تعني لي كل شيء».

وأضاف: «ما فعلتموه أمس سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد. سأعود قريباً جداً للمشاركة، وسنواصل صنع المزيد من الذكريات معاً».

ومن المقرر أن تخوض كندا تدريبات الجمعة في المركز الوطني لتطوير كرة القدم بجامعة كولومبيا البريطانية، قبل أن يقيم الفريق حفل شواء جماعياً.

وتواجه كندا منتخب سويسرا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي.