«مونديال 2026»: الجزائر تشكو التحكيم بعد خسارتها أمام الأرجنتين

قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الجزائر تقدمت بشكوى بشأن مزاعم بسوء قرارات التحكيم خلال الهزيمة (3-صفر) أمام الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع.

وأرسلت الجزائر خطاباً إلى لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أشارت فيه بشكل خاص إلى واقعة دهس الأرجنتيني ليونيل ميسي لساق قائد الجزائر عيسى ماندي في الشوط الأول.

وطالب مشجعو الجزائر بطرد ميسي، لكن المهاجم لم يعاقبه، وواصل اللعب ليسجل ثلاثية من الأهداف.

وكان البولندي شيمون مارتشينياك هو حكم المباراة التي أُقيمت في كانساس سيتي، وهو الحكم نفسه الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر، عندما فازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح لتحسم اللقب.