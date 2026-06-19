«دورة باد هومبورغ»: ريباكينا تنسحب بسبب الإصابة

أعلن منظمو باد هومبورغ للتنس، الجمعة، انسحاب إيلينا ريباكينا من البطولة بسبب إصابة في أعلى الفخذ، لتتعرض لانتكاسة أخرى أثناء استعداداتها لبطولة ويمبلدون.

وانسحبت المصنفة الثانية عالمياً بعد يوم واحد من هزيمتها المفاجئة في دور 16 أمام ألكسندرا إيالا، المصنفة 35 عالمياً، في بطولة برلين المفتوحة.

وقالت ريباكينا (27 عاماً)، في منشور عبر حساب البطولة على «إنستغرام»: «للأسف، يتعين عليّ الانسحاب من بطولة باد هومبورغ بسبب ألم في أعلى الفخذ الأيمن. أحتاج إلى التشاور مع فريقي الطبي والخضوع لمزيد من الفحوصات قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الخطوات التالية. أشكركم على تفهمكم ودعمكم».

بطلة ويمبلدون 2022 خسرت 3 مرات في آخر 4 مباريات، وهي سلسلة بدأت بهزيمتها في الدور الثاني أمام يوليا ستارودوبتسيفا في بطولة فرنسا المفتوحة.

وعلى العشب، فازت بمباراتها الافتتاحية في كوينز، قبل أن تخسر أمام كاتي بولتر في دور الثمانية، ثم خسرت 7-5 و6-4 أمام إيالا في برلين، يوم الخميس.

وتبلغ حصيلة ريباكينا هذا الموسم 32 فوزاً مقابل 10 هزائم، بعد أن فازت بلقبين في بطولة أستراليا المفتوحة وشتوتغارت، لكنها ستركز الآن على استعادة لياقتها البدنية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون في 29 يونيو (حزيران)، في سعيها للفوز بلقبها الثاني في نادي عموم إنجلترا.