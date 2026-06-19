رونه يعلن غيابه عن «ويمبلدون»

أعلن لاعب التنس الدنماركي، هولغر رونه، أنَّه لن يتمكَّن من العودة من إصابته في الوقت المناسب للمشارِكة في بطولة «ويمبلدون».

وتعرَّض المُصنَّف الرابع على العالم سابقاً لتمزُّق في وتر أخيل في أكتوبر (تشرين الأول) خلال مباراة أمام الفرنسي هوغو هومير في استوكهولم. وقال، في بيان مساء الخميس، إنه لا يزال غير جاهز للعودة بعد.

وكان رونه يعتزم العودة الشهر الماضي في «بطولة هامبورغ»، التي تُقام على الملاعب الرملية، ولكنه توقَّف عن ذلك؛ بسبب مشكلات في الركبة.

وكتب رونه عبر تطبيق «إنستغرام» مساء الخميس: «لم يكن الغياب عن ويمبلدون قراراً سهلاً، ولكن يظل الهدف طويل الأمد لا يتغيَّر، وهو العودة بشكل أقوى، والاستعداد للتنافس على أعلى مستوى».

وأضاف: «أقترب يوماً بعد يوم، ومن المريح جداً الشعور بهذا التَّقدُّم».

وقالت آنيكه، والدة رونه، في البيان: «بعد دراسة متأنية، قررنا أن هولغر لن يشارك في ويمبلدون هذا العام».

وأضافت: «إعادة التأهيل تسير بشكل جيد جداً. كل من وتر أخيل والركبة يستجيبان بشكل إيجابي، وهو يحقِّق تقدماً ثابتاً في جميع الجوانب. حركته داخل الملعب تتحسَّن باستمرار، وهو قادر الآن على التدريب بمستوى عالٍ لفترات طويلة دون أي مشكلات».

وأصبح رونه ثاني لاعب بارز يغيب عن «ويمبلدون»، بعد الإسباني كارلوس ألكاراس، بطل البطولة مرتين، الذي لا يزال يعاني من إصابة في المعصم تسببت أيضاً في غيابه عن «بطولة فرنسا المفتوحة».

وتنطلق «بطولة ويمبلدون» يوم 29 يونيو (حزيران) الحالي.