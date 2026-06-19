ميسي أفضل المهاجمين في الجولة الأولى... ونيوزيلندي يلاحقه

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة أفضل المهاجمين في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ميسي سجل 3 أهداف «هاتريك» في شباك الجزائر ليساعد فريقه على الفوز في أول مباراة لحامل اللقب، ليضع نفسه في صدارة أفضل المهاجمين.

وأضاف أن ميسي قاد 60 في المائة من محاولات الأرجنتين على مرمى الجزائر، بما في ذلك جميع التسديدات على المرمى والأهداف الثلاثة.

ولم يتوقف تأثير قائد إنتر ميامي الأميركي على منطقة الجزاء فقط، فقد تسلم الكرة في 23 مرة بين خطي الوسط والدفاع في المنتخب الجزائري، ونجح في اختراق دفاع الخصم 12 مرة، وتشكيل محاولات خطيرة.

كما يحتل إيلياه جاست، لاعب المنتخب النيوزيلندي، المركز الثاني حيث سجل هدفين من محاولتين على المرمى أمام إيران.

ويظهر الفرنسي كيليان مبابي والسويدي ياسين العياري في المركزين الثالث والرابع، بعدما سجل كلاهما هدفين في أولى مباريات بلدهما بالمونديال.

وجمع مبابي بين التهديد الهجومي الخطير والمهارة العالية في مواجهة السنغال، حيث سدد جميع محاولاته الأربع على المرمى، بينما كان العياري الأفضل على مستوى إنهاء الهجمات والفرص في مواجهة تونس.

وفي تصنيف أكثر اللاعبين صناعة للفرص، لم يتفوق أحد على رامين رضائيان، لاعب منتخب إيران.

مبابي وضع بصمته في شباك السنغال (أ.ف.ب)

ونجح الظهير الأيمن للمنتخب الإيراني في أن يكون القوة الدافعة خلف هجوم إيران في مواجهة نيوزيلندا، وأكمل 16 تمريرة، واخترق خطي دفاع ووسط المنافس 13 مرة، وامتد تأثيره حتى الثلث الأخير من الملعب، حيث سجل هدف تعادل إيران الأول، وأسهم بشكل مباشر في الهدف الثاني.

ويحتل مايكل أوليزي، جناح المنتخب الفرنسي، المركز الثاني في هذا التصنيف خلف رضائيان مباشرة، وذلك بعد أدائه المؤثر في فوز فريقه على السنغال 3 - 1، ونجح أوليزي في اختراق دفاع الخصم 19 مرة منها 17 مرة بالتمريرات، وأسهم في 9 هجمات انتهت بتسديدات على مرمى السنغال، وصنع هدفاً، ولعب دورا في هدفين من أصل 3 أهداف. ويظهر الكوري الجنوبي لي كانغ إن والبارغواياني خوليو إنسيسو، والمصري محمد صلاح في القائمة، حيث نجح لي كانغ إن في تقديم أداء رائع في أول مباراة مكملاً 38 تمريرة صحيحة، وصنع هدفاً أمام التشيك، بينما كان إنسيسو صاحب التهديد الأكبر في باراغواي رغم أن فريقه كان مستحوذا بنسبة أقل من 30 في المائة أمام أميركا، بينما أسهمت تمريرات صلاح الذكية في تشكيل المنتخب المصري لخطورة كبيرة على مرمى بلجيكا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1.