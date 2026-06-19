مدرب المغرب: لم نقدم ما يستحق الاحتفال... هدفنا تجاوز اسكوتلندا

قال محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إن فريقه عليه الحفاظ على التركيز قبل مواجهة اسكوتلندا، صباح السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان منتخب المغرب قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع البرازيل، بطل العالم 5 مرات، بنتيجة 1 - 1، وسيواجه اسكوتلندا في الجولة الثانية، حيث كان المنتخب الاسكوتلندي قد فاز على هاييتي بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وأضاف وهبي في تصريحات نشرها موقع «هسبورت» المغربي من المؤتمر الصحافي للمباراة، أن فريقه ما زال مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظه في التأهل للدور الثاني.

وتابع أن فريقه لم يفعل شيئاً يستحق الاحتفال بعد التعادل مع البرازيل، رغم أنه وصف أداء فريقه في المباراة بالجيد، لكنه قال إن فريقه يمكنه تقديم الأفضل.

وأوضح أنه وجهازه الفني المساعد يعملون على تطوير أداء منتخب المغرب كمجموعة من مباراة إلى أخرى، وقال إنه يأمل في ظهور فريقه بشكل أفضل أمام اسكوتلندا.

وأبدى وهبي ثقته بقدرة فريقه على التطور في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات، موضحاً أن الرغبة في الفوز حاضرة بقوة داخل فريقه، وأنه متفائل بشأن تقديم أداء أفضل