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مهرجان «فيفا»... الوجهة المثلى لعشاق كرة القدم في المونديال

جماهير المكسيك شكلت حضوراً مميزاً في حديقة سيول الدولية بمنطقة لوس أنجليس (رويترز)
جماهير المكسيك شكلت حضوراً مميزاً في حديقة سيول الدولية بمنطقة لوس أنجليس (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

مهرجان «فيفا»... الوجهة المثلى لعشاق كرة القدم في المونديال

جماهير المكسيك شكلت حضوراً مميزاً في حديقة سيول الدولية بمنطقة لوس أنجليس (رويترز)
جماهير المكسيك شكلت حضوراً مميزاً في حديقة سيول الدولية بمنطقة لوس أنجليس (رويترز)

بات مهرجان «فيفا 2026» الوجهة المثلى للجماهير الراغبة في الاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالحدث.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 13 مدينة في الدول الثلاث المضيفة، استضافت مهرجان «فيفا» خلال البطولة، ورحبت بالجماهير الحاضرة لمشاهدة المباريات.

من جانبه، قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»: «مهرجان (فيفا) للجماهير جزء أساسي من عروضنا الجماهيرية، ونحن سعداء للغاية بالإقبال الذي حظي به المهرجان من قبل الزوار حتى الآن».

وأضاف: «أردنا تهيئة الأجواء للدول المضيفة لجمع السكان المحليين والجماهير من حول العالم معاً للاستمتاع بكأس العالم، والاستجابة الرائعة لهذا الحدث حتى الآن خير دليل على رؤية تلك المدن».

وأوضح «فيفا» أن الأجواء الحماسية بدأت، يوم الخميس الماضي، يوم افتتاح البطولة، حيث احتشد المشجعون في ساحة «زوكالو» بمدينة مكسيكو لمشاهدة فوز المنتخب المضيف في مباراته الافتتاحية، كما شهدت مدينتا مونتيري وغوادالاخارا حضوراً جماهيرياً غفيراً لتشجيع المنتخب المكسيكي.

مناطق المشجعين تعد منطقة التقاء للجماهير بعيداً عن مدرجات الملاعب (أ.ف.ب)

وازداد الحضور الجماهيري القوي بفضل الحماس الذي بدأ قبل 24 ساعة، في حفل العد التنازلي الخاص في مكسيكو سيتي ولوس أنجليس وتورنتو، حيث اجتذب مهرجان مشجعي «فيفا» في المدينة الكندية حشوداً غفيرة لمشاهدة عروض برايان آدامز، وفرقة ذا بيتشز، ونورا فاتحي بمشاركة سانجوي وفيجيدريم، بالإضافة إلى تعاون فني بين إيه إتش آي وويكليف جان، وفي اليوم التالي مع بداية مشوار كندا وأميركا بنتائج إيجابية، ذكرت تقارير أن ساحات المهرجان كانت ممتلئة في مختلف أنحاء البلدين.

شهدت الأيام التالية فعاليات جماهيرية كبيرة في مدن متنوعة مثل أتلانتا، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، وميامي، وفانكوفر، كما حظيت العروض الموسيقية لفنانين مثل لويس فونسي في فيلادلفيا، وبيتبول في ميامي، وجيسي رييز في فانكوفر، وسمر ووكر في أتالانتا باهتمام كبير.

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أنشيلوتي: سنحترم هايتي... إنها كأس عالم... «الجميع متحفز»

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي (أ.ف.ب)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي (أ.ف.ب)
  • فيلادليفيا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادليفيا : «الشرق الأوسط»
TT

أنشيلوتي: سنحترم هايتي... إنها كأس عالم... «الجميع متحفز»

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي (أ.ف.ب)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي (أ.ف.ب)

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، إنه سيُجري تعديلات على التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة هاييتي، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، دون الكشف عن تفاصيل التشكيل.

وأضاف مدرب البرازيل في تصريحات بالمؤتمر الصحافي للمباراة ونقلتها صحيفة «غلوبو» البرازيلية، أن فريقه لم يكن سعيداً بالأداء في المباراة الأولى أمام المغرب والتي انتهت بالتعادل 1 - 1.

وتابع أنشيلوتي: «الفريق لم يكن سعيداً؛ لأن بدايتنا لم تكن جيدة، خصوصاً في الشوط الأول، غداً سنلعب مباراة مختلفة، وسنحوضها بجودة أعلى».

وعن مباراة هاييتي، أشاد أنشيلوتي بالفريق الذي خسر في الجولة الأولى أمام اسكوتلندا، وعدّد خصائص منافسه في المباراة المقبلة، مشيراً إلى أن مباريات المونديال تتسم بالتوازن الشديد.

وأضاف: «مباراتهم مع اسكوتلندا كانت متوازنة للغاية. لقد أظهر المنتخب الهاييتي إمكانات عالية فيما يخص الجانب البدني، وهم فريق منظم للغاية، ولديهم نظام واضح ومهاجم طويل القامة».

وتابع أنشيلوتي: «يلعبون كرة قدم جيدة، ولديهم أسلوبهم الخاصة. إنهم منافس علينا احترامه مثل باقي المنافسين، إنها كأس العالم والجميع متحفزون للغاية، لا توجد مباريات محسومة، كل المباريات متوازنة، وبها تنافسية كبيرة».

وتحدث أنشيلوتي عن غياب الثنائي كاسيميرو والمدافع روجر إيبانيز، بسبب الإيقاف.

وقال أنشيلوتي: «بالطبع تراكم البطاقات يمكنه التأثير في المباراة المقبلة، هذا سبب استبدالي لهما في مباراة المغرب بين الشوطين».

وأضاف: «سنقوم ببعض التغييرات سأقوم بإدخال لاعبين جدد، وعلينا إيجاد التوازن في مباراتنا، وألا نخطئ في التمرير، لدينا الإمكانية لتحقيق ذلك، ولأن نقدم مباراة ممتعة».

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رياضة كأس العالم البرازيل
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بعد انتصار الافتتاح... الإنجليز يستمتعون بـ«البيسبول»

هاري كين لاعب منتخب إنجلترا يوقّع على قميص أحد المشجعين خلال حضوره مباراة في البيسبول (أ.ف.ب)
هاري كين لاعب منتخب إنجلترا يوقّع على قميص أحد المشجعين خلال حضوره مباراة في البيسبول (أ.ف.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

بعد انتصار الافتتاح... الإنجليز يستمتعون بـ«البيسبول»

هاري كين لاعب منتخب إنجلترا يوقّع على قميص أحد المشجعين خلال حضوره مباراة في البيسبول (أ.ف.ب)
هاري كين لاعب منتخب إنجلترا يوقّع على قميص أحد المشجعين خلال حضوره مباراة في البيسبول (أ.ف.ب)

انتقل الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الألماني، من مقاعد البدلاء إلى ملاعب البيسبول، حيث قام برمي الكرة الأولى لفريق كانساس سيتي رويلز في الليلة التالية لافتتاح مشواره في كأس العالم بفوز كبير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بعد مرور 24 ساعة على فوز فريقه على كرواتيا 4 - 2، توجه توخيل إلى ملعب «كوفمان» للقيام بهذا التقليد الاحتفالي.

وكان القائد هاري كين والمدافعان دان بيرن وجيد سبنس يشاهدون مدربهم وهو يلقي الكرة إلى مدرب رويلز، مات كواترارو، قبل مباراة دوري البيسبول الرئيسي ضد سانت لويس كاردينالز.

وليست دقة التسديد هي ما ينقص هاري كين، فقد رفع رصيده إلى 10 أهداف بتسجيله هدفين أمام كرواتيا، وبصفته مشجعاً متحمساً للرياضات الأميركية، فقد أبدى رغبته في أن يقوم بذلك بنفسه يوماً ما.

وقال كين عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي: «يوم رائع للتعافي مع الشباب في ملعب البيسبول».

وأضاف: «أتمنى أن أجرب ذلك يوماً ما، شكراً لاستضافتكم لنا».

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رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب أميركا: ميسي يمر بظرف عائلي صعب... يستحق دعمنا

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب أميركا: ميسي يمر بظرف عائلي صعب... يستحق دعمنا

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

استغل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة فريقه ضد أستراليا، ليوجه كلمات مؤثرة لمواطنه ليونيل ميسي.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع نظيره الأسترالي، مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وقال بوكيتينو، مساء الخميس بالتوقيت المحلي: «أود أن أقدم لميسي كل دعمي؛ لأنه يمر بظروف عائلية صعبة».

وسبق لبوكيتينو العمل مع ميسي، عندما كان مديراً فنيا لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بين عامي 2021 و2023.

وأضاف مدرب المنتخب الأميركي: «إنني أعرفه وعائلته منذ أن كنا في باريس. أود أن أعرب عن أطيب تمنياتي لعائلته».

ووفقاً لبيان صادر عن العائلة، فإن والد ميسي، خورخي، يمر بظروف صحية صعبة، ويتلقى حالياً الرعاية الطبية.

وغاب والد ميسي عن مباراة الأرجنتين الافتتاحية في كأس العالم ضد الجزائر، والتي سجل فيها الساحر الأرجنتيني 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه للفوز 3 - 0، معادلاً بذلك رقم المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه القياسي لأكبر عدد من الأهداف في بطولات كأس العالم (16 هدفاً).

وصرح بوكيتينو: «من الصعب وصف ميسي. 6 مشاركات في كأس العالم، هذا كل ما حققه في مسيرته. مع أندية مختلفة، على الصعيدين الجماعي والفردي. إنه الأفضل».

وأشاد بوكيتينو، الذي لعب مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بمنتخب (راقصي التانغو)، لكنه أكد على عدم وجود أي تضارب في الولاءات.

وشدد قائلاً: «أنا أرجنتيني، لكنني أدافع عن الولايات المتحدة. سأبذل قصارى جهدي لصناعة ذكريات جميلة هنا».

وعقب فوزه الكبير 4 - 1 على باراغواي في مباراته الافتتاحية بالبطولة، يواجه المنتخب الأميركي نظيره الأسترالي، الذي حقق مفاجأة كبرى بفوزه 2 - 0 على منتخب تركيا في الجولة الأولى.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان كريستيان بوليسيتش سيكون متاحاً للمباراة، حيث تدرب بشكل فردي فقط بعد تعرضه لإصابة طفيفة في المباراة الافتتاحية.

وكشف بوكيتينو أن القرار سيُتخذ قبل ساعات قليلة من المباراة، مضيفاً: «حالته أفضل كثيراً من يوم الجمعة الماضي. سنرى. لكن إذا لم يتمكن من اللعب ضد أستراليا، فسيعود للمشاركة ضد تركيا».

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