محادثات بين مارتينيز مدرب البرتغال والنصر لخلافة خيسوس

قد يكون مستقبل روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، مرتبطاً بنادي النصر السعودي، الفريق الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس. فبحسب إذاعة «آر إم سي سبورت» الفرنسية، بدأ المدرب الإسباني بالفعل محادثات مع بطل الدوري السعودي، رغم أن هذه المعلومات لم تحصل حتى الآن على تأكيد رسمي.

وأضافت الإذاعة أن الاتصالات بين الطرفين انطلقت قبل بداية كأس العالم 2026، في وقت يقترب فيه عقد مارتينيز مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من نهايته. وتأتي هذه الأنباء في مرحلة حساسة بالنسبة للمنتخب البرتغالي، الذي استهل مشواره في المونديال بتعادل مخيب أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 - 1.

من جهتها، تؤكد صحيفة «أبولا» البرتغالية أن مارتينيز يعد بالفعل أحد الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب النصر، وأن الاهتمام به تعزز منذ رحيل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عن النادي السعودي.

وفي المقابل، تشير الصحيفة إلى أن خيسوس يبرز كأحد أبرز المرشحين لخلافة مارتينيز في قيادة المنتخب البرتغالي بعد نهاية كأس العالم، مؤكدة أن هذا السيناريو مطروح بشكل جدي داخل الأوساط الكروية البرتغالية.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود مارتينيز إلى تدريب الأندية للمرة الأولى منذ تجربته مع إيفرتون الإنجليزي في موسم 2015 - 2016، قبل انتقاله لتدريب منتخب بلجيكا ثم المنتخب البرتغالي.

كما ستمنحه الخطوة فرصة العمل يومياً مع كريستيانو رونالدو، الذي قاده خلال السنوات الأخيرة مع المنتخب البرتغالي، إضافة إلى جواو فيليكس الذي انضم أخيراً إلى صفوف النصر.

وعلى صعيد كأس العالم 2026، تتصدر كولومبيا المجموعة الحادية عشرة بعد فوزها على أوزبكستان في الجولة الأولى، بينما اكتفت البرتغال بنقطة واحدة عقب تعادلها مع الكونغو الديمقراطية، ما يزيد من الضغوط على مارتينيز قبل المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات.