عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:1 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

محادثات بين مارتينيز مدرب البرتغال والنصر لخلافة خيسوس

تقرير فرنسي قال إن الاتصالات بدأت قبل كأس العالم

روبرتو مارتينيز (رويترز)
روبرتو مارتينيز (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

محادثات بين مارتينيز مدرب البرتغال والنصر لخلافة خيسوس

روبرتو مارتينيز (رويترز)
روبرتو مارتينيز (رويترز)

قد يكون مستقبل روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، مرتبطاً بنادي النصر السعودي، الفريق الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس. فبحسب إذاعة «آر إم سي سبورت» الفرنسية، بدأ المدرب الإسباني بالفعل محادثات مع بطل الدوري السعودي، رغم أن هذه المعلومات لم تحصل حتى الآن على تأكيد رسمي.

وأضافت الإذاعة أن الاتصالات بين الطرفين انطلقت قبل بداية كأس العالم 2026، في وقت يقترب فيه عقد مارتينيز مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من نهايته. وتأتي هذه الأنباء في مرحلة حساسة بالنسبة للمنتخب البرتغالي، الذي استهل مشواره في المونديال بتعادل مخيب أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1 - 1.

من جهتها، تؤكد صحيفة «أبولا» البرتغالية أن مارتينيز يعد بالفعل أحد الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب النصر، وأن الاهتمام به تعزز منذ رحيل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عن النادي السعودي.

وفي المقابل، تشير الصحيفة إلى أن خيسوس يبرز كأحد أبرز المرشحين لخلافة مارتينيز في قيادة المنتخب البرتغالي بعد نهاية كأس العالم، مؤكدة أن هذا السيناريو مطروح بشكل جدي داخل الأوساط الكروية البرتغالية.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود مارتينيز إلى تدريب الأندية للمرة الأولى منذ تجربته مع إيفرتون الإنجليزي في موسم 2015 - 2016، قبل انتقاله لتدريب منتخب بلجيكا ثم المنتخب البرتغالي.

كما ستمنحه الخطوة فرصة العمل يومياً مع كريستيانو رونالدو، الذي قاده خلال السنوات الأخيرة مع المنتخب البرتغالي، إضافة إلى جواو فيليكس الذي انضم أخيراً إلى صفوف النصر.

وعلى صعيد كأس العالم 2026، تتصدر كولومبيا المجموعة الحادية عشرة بعد فوزها على أوزبكستان في الجولة الأولى، بينما اكتفت البرتغال بنقطة واحدة عقب تعادلها مع الكونغو الديمقراطية، ما يزيد من الضغوط على مارتينيز قبل المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات.

مواضيع
نادي النصر الدوري السعودي كرة القدم كريستيانو رونالدو كأس العالم فيفا الرياضة البرتغال

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كيف أعاد خيسوس ودونيس بناء العمري حتى أصبح بطل ليلة الأوروغواي؟

رياضة سعودية العمري بات أول لاعب سعودي من نادي النصر وأول مدافع يسجل في المونديال (المنتخب السعودي)

كيف أعاد خيسوس ودونيس بناء العمري حتى أصبح بطل ليلة الأوروغواي؟

في الدقيقة الأربعين من ملحمة السعودية والأوروغواي في كأس العالم 2026 انشقت الأرض داخل منطقة جزاء المنتخب اللاتيني

أحمد الجدي (الرياض) علي القطان (الدمام)
رياضة عالمية كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ومنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رونالدو يعلنها: البرتغال جاهزة لتحدي العالم

أعرب كريستيانو رونالدو، الجمعة، عن تفاؤله الكبير قبل سفره مع منتخب البرتغال من لشبونة إلى معسكره في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة سعودية خورخي خيسيوس أبرز المدربين الراحلين (نادي النصر)
رياضة سعودية

مَن بقي ومَن رحل؟... خريطة المدربين تكشف ملامح الموسم الجديد للدوري السعودي

تشهد أندية الدوري السعودي لكرة القدم حراكاً فنياً مكثفاً استعداداً للموسم المقبل، في ظل استمرار عدد من المدربين الذين نجحوا في تثبيت أقدامهم مع فرقهم.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية يحيط النصر ملفات المدربين بالسرية التامة (نادي النصر)
رياضة سعودية

3 مدربين على طاولة النصر لخلافة خيسوس

بدأت إدارة نادي النصر فعلياً التحرك نحو ملف التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر أمام الخليج (رويترز)
رياضة سعودية

مقصية رونالدو تفوز بهدف الموسم في الدوري السعودي

فاز هدف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بجائزة هدف الموسم 2025 - 2026 في الدوري السعودي متفوقاً بفارق هائل على بقية أهداف الجولات الـ33.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

دونيس يخفف الضغط على لاعبي الأخضر بجولة حرة قبل «إسبانيا»

لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)
لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)
TT
TT

دونيس يخفف الضغط على لاعبي الأخضر بجولة حرة قبل «إسبانيا»

لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)
لاعبو الأخضر في لقطة جماعية مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)

واصل المنتخب السعودي تحضيراته الميدانية في مدينة أوستن الأميركية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026.

واحتضن ملعب كيو تو الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني اليوناني دونيس؛ حيث ركّز الجهاز الفني في بداية المران على التطبيقات التكتيكية المتنوعة، تلاها فرض مران خاص للاستحواذ على الكرة والضغط في المساحات الضيقة.

عقب ذلك، انتقل دونيس لتطبيق جمل فنية صارمة عُنيت بالجوانب الدفاعية وكيفية التمركز الصحيح من خلال مناورة فنية مصغرة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة مطولة على كامل مساحة الملعب لرسم الملامح الأساسية للنهج التكتيكي المقرر اعتماده في المواجهة المقبلة.

وفي سياق البرنامج اليومي، أحدث التعديل الزمني الجديد لخط سير معسكر الأخضر تغييراً شاملاً في جدول اللاعبين؛ حيث بدأ يومهم مبكراً بتناول وجبة الإفطار الجماعي للاستعداد المباشر لخوض المران ظهراً، ليعقب نهاية التدريب تناول وجبة الغداء، ومن ثم الانخراط في الاجتماعات الفنية ومحاضرات الفيديو التي فضّل المدرب دونيس ترحيل موعدها لتُعقد بعد نهاية الحصص التدريبية بدلاً من الفترات المسائية، وذلك لشرح الخطط الفنية وتشريح أسلوب الخصم بتركيز عالٍ.

دونيس لدى إشرافه على تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط)

وعقب نهاية هذا البرنامج الصارم، منح دونيس اللاعبين فترة حرة قصيرة لكسر الروتين وتخفيف الضغوط النفسية.

وعلى الصعيد الطبي، واصل حارس المرمى الخبير محمد العويس برنامجه الاسترجاعي والبدني الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي، وتأكدت جاهزيته الكاملة للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من الخميس.

في المقابل، غاب زميله الحارس عبد الرحمن الصانبي عن الحصة التدريبية لهذا اليوم لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته وخضوعه لجلسات علاجية متخصصة لتقييم موضع إصابته.

ويواصل الأخضر برنامج تأهبه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من مساء يوم الخميس على أرضية ملعب «كيو تو»، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام وممثلي القنوات الفضائية في ربع الساعة الأول منها، قبل أن يتم إغلاق المناورة لفرض السرية التامة قبل مواجهة إسبانيا.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة سعودية

الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
TT
TT

الخليج يخسر آسيوية اليد... وبرقان الكويتي البطل الجديد

من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)
من المواجهة النهائية بين الخليج وبرقان الكويتي (موقع نادي الخليج)

أخفق الخليج في العودة إلى منصة التتويج في البطولة الآسيوية لكرة اليد، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية على يد برقان الكويتي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتوج باللقب بعد فوزه، بنتيجة «34-32»، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وحقق برقان الكأس في الظهور الأول له قارياً أمام المرشح الأقوى ومتصدر الدور التمهيدي، بعد أن نجح الفريق الكويتي في اللحاق بالتعادل قبل نهاية الشوط الثاني ليمدد المباراة، وأظهر تفوقه مقابل ارتباك مفاجئ للاعبي الخليج، وتأخر بالفارق وصل إلى 4 أهداف إلا أنه قلص الفارق إلى هدفين قبل صافرة النهاية بفوز الفريق الكويتي الذي حصد اللقب على صالة الشيخ سعد العبدالله بالعاصمة الكويتية.

وخسر الخليج السعودي النهائي الثاني على التوالي رغم الدعم الكبير الذي حظي به والصفقات الكبيرة التي تم تدعيم الفريق بها من اللاعبين الأوروبيين ذوي الخبرة الدولية.

وسيشارك فريق برقان في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر غلوب»، فيما يمكن أن ينال الخليج دعوة مشاركة بحكم نتائجه المميزة في البطولات السابقة.

مواضيع
رياضة الكويت
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
TT
TT

الأهلي يخطف الغامبي أبو بكر تحت أنظار الأوروبيين

أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)
أبو بكر سيدي (الشرق الأوسط)

حسم الأهلي السعودي اتفاقه مع المدافع الغامبي الشاب أبو بكر سيدي كينتيه، بعد منافسة من عدة أندية أوروبية سعت للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس» عن أن كينتيه غادر متوجهاً إلى لشبونة البرتغالية لإجراء الفحوصات الطبية النهائية، تمهيداً لإكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الأهلي برفقة وكيل أعماله.

ومن المنتظر أن يوقع المدافع الغامبي عقداً يمتد لخمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق، استعداداً للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويُعد كينتيه من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة، بعدما لفت الأنظار خلال تجربته مع ترومسو النرويجي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الأهلي في حسم السباق.

يذكر أن اللاعب يأتي بتوصية فنية من الألماني ماتياس يايسله وبديلاً للاعب ماتيو دامس.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية