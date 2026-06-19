ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الإسباني فيكتور مونيوز قادماً من أوساسونا في صفقة تشير التقارير إلى أن قيمتها تبلغ 40 مليون يورو (46 مليون دولار)، الخميس، حيث حسم الجناح السريع الصفقة خلال وجوده في كأس العالم.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى لليفربول منذ وصول الإسباني أندوني أيراولا مدرباً للفريق، خلفاً للهولندي آرني سلوت، حيث تعد تدعيماً هجومياً، كان الفريق بحاجة إليه، عقب رحيل النجم الذي ارتبط بالنادي كثيراً، المصري محمد صلاح.

وقال ليفربول إن مونيوز وقّع عقداً طويل الأمد، عقب اجتياز الكشف الطبي خلال معسكر منتخب إسبانيا في تينيسي.

التحق مونيوز بأكاديمية لاماسيا العريقة في برشلونة، مسقط رأسه، ثم انضم لاحقاً إلى فريق شباب ريال مدريد.

وغادر مدريد في يوليو (تموز) 2025 لينضم إلى أوساسونا، وشارك لأول مرة مع المنتخب الإسباني في مارس (آذار).

تألق مونيوز، مع أوساسونا، مسجلاً 7 أهداف كما صنع 5 تمريرات حاسمة، وأبهر الجميع بسرعته ومهارته في المراوغة، ليحجز مكاناً في تشكيلة المنتخب الإسباني المليئة بالمواهب.

ولم يشارك مونيوز في مباراة إسبانيا ضد كاب فيردي التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الاثنين.