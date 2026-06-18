ديفيز على مقاعد بدلاء كندا... وبوعلام يرتدي كابتنية قطر

سيجلس الكندي ألفونسو ديفيز على مقاعد البدلاء عندما تواجه بلاده منافستها قطر في مباراتها الثانية بكأس العالم في المجموعة الثانية على ملعب (بي سي بليس) في فانكوفر، الخميس، بينما احتفظ يولن لوبتيجي مدرب قطر، بالمهاجم المعز علي هداف بلاده التاريخي على دكة البدلاء ولم يجر أي تغييرات على تشكيلته التي تعادلت 1 - 1 مع سويسرا.

وعانى ديفيز مؤخراً من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن المدرب جيسي مارش أعلن، الأربعاء، أنه أصبح لائقاً للعب.

وسيبدأ كايل لارين، الذي دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدف التعادل لكندا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 مع البوسنة والهرسك، المباراة أساسياً.

ويجلس تاني أولواسيي ويليام ميلر على مقاعد البدلاء، وسيشارك لارين وعلي أحمد بدلاً منهما.

وسيرتدي بوعلام خوخي، الذي سجل هدف قطر في مرمى سويسرا، شارة قيادة الفريق مجدداً.

وسيمثل كندا كل من: ماكسيم كريبو، أليستير جونستون، لوك دو فوجرول، ديريك كورنيليوس، ريتشي لاريا، ستيفن يوستاكيو، إسماعيل كوني، علي أحمد، تاجون بيوكانن، جوناثان ديفيد، كايل لارين.

بينما يمثل قطر محمود أبو ندى، بيدرو ميجل، عيسى لاي، جاسم جابر، إدميلسون جونيور، أكرم عفيف، أيوب العلوي، همام الأمين، يوسف عبد الرزاق، بوعلام خوخي، عاصم مادبو.