كأس العالم: الإكوادور تحت الضغط لاستعادة توازنها ضد كوراساو

تدخل الإكوادور مواجهة كوراساو، الأحد، في كانساس سيتي، وهي تدرك أنه حتى في هذه المرحلة المبكرة من كأس العالم لكرة القدم، فإن المخاطر تتزايد على الفريقين بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوت ديفوار، ووصلت إلى البطولة باعتبارها أحد منتخبات أميركا الجنوبية غير المرشحة للمنافسة، مستندة إلى الانضباط الدفاعي والتنظيم المحكم.

لكنها استهلت مشوارها في كأس العالم بخسارة محبطة 1 - صفر من كوت ديفوار، رغم أنها صنعت فرصاً أكثر لكن لم تتمكن من استغلالها.

ويجب الآن على فريق المدرب سيباستيان بيكاسيسي الرد؛ لأن أي نتيجة أقل من النقاط الثلاث ستجعله يواجه معركة شاقة قبل مباراته الأخيرة في المجموعة ضد ألمانيا.

وقال بيكاسيسي: «عندما لا تبدأ بالطريقة التي تريدها، يظهر القلق. لكننا الآن بحاجة إلى قناعة أكثر من أي وقت مضى، والتحلي بالإيمان، والثقة».

ولا تزال هوية الإكوادور واضحة.

واستقبلت شباك الفريق خمسة أهداف في 18 مباراة بالتصفيات، ويعتمد الفريق على خط دفاع يضم وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان، وبييرو هينكابي لاعب آرسنال، في حين يوفر موزيس كايسيدو لاعب تشيلسي، الطاقة والسيطرة في خط الوسط.

وفي الهجوم، لا تزال المسؤولية تقع في الغالب على عاتق المهاجم إينر بلنسية، الذي يواصل دوره بوصفه نقطة محورية وقائداً للفريق، حتى مع ظهور جيل أصغر سناً.

ويكمن التحدي الذي يواجه الإكوادور في تحقيق التوازن بين هيكلها المنظم دفاعياً والشراسة الهجومية المطلوبة لترجمة السيطرة إلى أهداف.

وفي المقابل، تمثل هذه المباراة خطوة أخرى في رحلة كوراساو الرائعة بالفعل في كأس العالم.

وتعد الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 156 ألف نسمة، أصغر دولة تصل إلى البطولة على الإطلاق، وقد تأهلت إلى كأس العالم دون أي هزيمة بعد مشوار مذهل في التصفيات. لكن مباراتها الأولى ضد ألمانيا، الفائزة باللقب أربع مرات، كانت بداية قاسية، وانتهت بهزيمة ساحقة بنتيجة 7 - 1، على الرغم من أن الفريق عاش لحظة تاريخية عندما سجل أول أهدافه في كأس العالم.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ديك أدفوكات، أحد أكثر الشخصيات خبرة في كرة القدم الدولية، على نفس أسلوب اللعب، الذي كان أحد أسباب تأهل الفريق للبطولة.

ويقدم القائد لياندرو باكونا الهدوء والخبرة في خط الوسط، في حين يقدم لاعبون أمثال جونينيو باكونا ويورخن لوكاديا الخبرة في مراكز مختلفة ضمن تشكيلة تتألف في الغالب من مواهب نشأت في هولندا.

وعادة ما تعتمد كوراساو على تكتل دفاعي منظم، ساعية للحفاظ على الانضباط الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهو أسلوب أثبت فاعليته في التصفيات لكنه انكشف أمام المنافسين من الصف الأول.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تجمع بين البلدين، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى مباراة تجمع بين هويتين متناقضتين: الإكوادور، الفريق الهادئ والمنظم، في مواجهة كوراساو الفريق غير المرشح على الإطلاق.

وتُذكّرنا مشاركة كوراساو بأن كأس العالم الموسعة هذه أتاحت المجال لظهور فرق جديدة، وستأمل في كتابة فصل آخر عبر تقديم أداء أفضل مما قدمته في المباراة الأولى.

وبالنسبة للإكوادور، فالأمر لا يتعلق بالقصة بقدر ما يتعلق بالضرورة. فهامش الخطأ أصبح ضئيلاً للغاية، والطريق أمام الفريق واضح ومحدد: تحويل الإمكانات إلى نقاط قبل أن تفوت الفرصة.