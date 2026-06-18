والد ميسي يتعافى من «مشكلة صحية»

قالت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخميس إن والده خورخي يتعافى من «مشكلة صحية» لم يُكشف عن طبيعتها، مطالبة باحترام الخصوصية في ظل ما وصفته بانتشار العديد من التقارير الإعلامية المرتبطة.

وأوضحت عائلة ميسي في بيان أن خورخي ميسي (68 عاماً) يخضع حالياً لإشراف طبي، وأن وضعه الصحي يشهد تحسناً تدريجياً دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت حالة الجدل تصاعدت بشأن صحة والد قائد المنتخب الأرجنتيني بعد أن ظهر ميسي متأثراً وباكياً عقب تسجيله الهدف الأول في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على الجزائر 3-0 ضمن منافسات كأس العالم الثلاثاء.

وأشار ميسي لاحقاً إلى ظروفه الشخصية قائلاً: «الأمر لم يكن رياضياً، لقد مررت بأيام صعبة، ومعقدة»، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.

ويشغل خورخي ميسي أيضاً دور وكيل أعمال نجله، وكان إلى جانبه طوال مسيرته الاحترافية مع أندية برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميامي الأميركي، إضافة إلى مشواره مع المنتخب الأرجنتيني.

وفي بيانها، عبّرت العائلة عن «استيائنا العميق من غياب الحساسية، والاحترام، والموضوعية في التعامل مع قضية عائلية خاصة جداً»، داعية إلى التحلي بـ«المسؤولية، والحكمة، والإنسانية»، ومؤكدة أن صحة الأشخاص وراحة عائلاتهم لا ينبغي أن تكون مادة للتكهنات الإعلامية.