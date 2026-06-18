«مونديال 2026»: هالاند يتسبب في زلزال بالنرويج بعد هدفيه أمام العراق

أفاد معهد نورسار لرصد الزلازل بأن ثنائية إرلينغ هالاند، نجم منتخب النرويج، في فوز بلاده على العراق بنتيجة 4-1 في كأس العالم لكرة القدم، تسببت في هزة أرضية بملعب في النرويج؛ نتيجة احتفالات الجماهير وقفزاتهم من الفرحة.

ورصد جهاز قياس الزلازل في مدينة بيرجن النرويجية إشارات واضحة بعد هدفيْ هالاند في الدقيقتين 29 و43 من المباراة التي أقيمت في فوكسبورو، بماساتشوستس، يوم الثلاثاء.

وقال معهد نورسار، في بيان: «عندما يتفاعل عدد كبير من الناس، في اللحظة نفسها، مع أحداث رياضية مهمة، فإن هذه الحركة تؤدي إلى هزة ترصدها أجهزة قياس الزلازل الحساسة».

ويشارك منتخب النرويج في كأس العالم للرجال، للمرة الأولى منذ عام 1998.