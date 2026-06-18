مونديال 2026: الأميركي بالوغون لأهداف إضافية قد تغيّر مسيرته

سجّل المهاجم فولارين بالوغون ثنائية في المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة. وبعد موسم مميز مع موناكو الفرنسي، يخوض كأس العالم على أرضه بـ«شعور هائل من الفخر»، آملاً في «إظهار موهبته»، وذلك قبل مواجهة أستراليا يوم الجمعة.

وُلد بالوغون عام 2001 في نيويورك لأبوين نيجيريين انتقلا لاحقاً إلى لندن، وسيبلغ 25 عاماً خلال البطولة.

أصبح لاعباً محترفاً في آرسنال الإنجليزي من دون أن ينجح في فرض نفسه هناك. وبعد تألقه في فرنسا مع رينس ثم موناكو، يدرك أن هذه النسخة من كأس العالم قد تمثل «فرصة كبيرة جداً» له.

وقال مؤخراً في موناكو خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ستكون هناك ملايين، بل مليارات الأنظار المصوبة نحونا، وستكون فرصة كبيرة لي لإظهار موهبتي، وهو طموح يرافقني منذ الطفولة».

وأضاف: «مع هذا الضغط الكبير تأتي أيضاً مسؤولية كبيرة. أعلم أنه لكي أكون لاعباً أساسياً وأنجح على المستوى الدولي، يجب أن أكون في مستوى الجاهزية نفسه الذي كنت عليه مع النادي».

ومع موناكو، خطا بالوغون بالفعل خطوة إلى الأمام الموسم المنصرم من حيث الفعالية، مسجلاً 19 هدفاً في 43 مباراة ضمن جميع المسابقات، بينها خمسة أهداف في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وباتت إصاباته الطويلة، ولا سيما خضوعه لعملية جراحية في الكتف، إضافة إلى اضطراره للانتظار بعد بروز الدنماركي ميكا بيريث بشكل لافت في فبراير (شباط) 2025، من الماضي الآن.

واستعاد بالوغون حريته مع كيفن ميرالاس، مساعد المدرب سيباستيان بوكونيولي والمهاجم الدولي البلجيكي السابق الذي لعب لليل وسانت إتيان وإيفرتون.

وأوضح: «أول عامين في موناكو كانا صعبين. المدرب وكيفن ساعداني على استعادة الثقة من جديد، مع الكرة ومن دونها، وفهم جديد للعبة، خصوصاً أمام المرمى. هذا التقدم تحقق أيضاً بفضل هذه المساعدة».

وفي المنتخب، يبث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أيضاً أجواء إيجابية. وقال بالوغون: «لقد جلب الثقة وعقلية المقاتل. إنه مدرب كبير جداً. كانت لديه مسؤولية كبيرة عند قدومه. هدفه هو قيادتنا إلى أبعد نقطة ممكنة. لقد كان له تأثير إيجابي واضح من خلال جعل المجموعة أكثر تنافسية».

ويبقى الهدف الشخصي للمهاجم مرتفعاً للغاية. وقال: «لست ساذجاً، لن يكون الأمر سهلاً (للفوز)، لكننا نكرر لأنفسنا أنه يجب أن نؤمن. ومن أجل ذلك، من المهم وضع أهداف صغيرة، بدءاً بالتأهل من دور المجموعات».

ويبدو أن هذا الهدف في طريقه للتحقق قبل مواجهة «سوكروز» الجمعة، بعد الفوز الكبير لمنتخب الولايات المتحدة على الباراغواي 4-1 الأسبوع الماضي، في عرض هجومي لافت تألق فيه المهاجم بتسجيله ثنائية.

وفي قمة ثقته، أطلق بالوغون تسديدة رائعة في المقص بعد مراوغتين حاسمتين.

ويشكل تمثيل الولايات المتحدة على أرضها «شعوراً هائلاً بالفخر» بالنسبة إلى بالوغون الذي قال: «أتطلع حقاً لجعل البلاد فخورة».

ويأمل أيضاً في أن تهدأ التوترات التي سبقت انطلاق البطولة، مضيفاً: «لكل منا رأيه حول ما يحدث في العالم، لكن دوري ليس الانخراط في السياسة. الأهم هو عملي: لعب كرة القدم».

وأوضح أن «اللعب بشكل جيد يمكن أن يؤثر في حياة الكثيرين ويساعد الأشخاص في جميع أنحاء العالم. أنا مركز تماماً على تقديم كأس عالم جيدة، وعلى جعل البلاد فخورة».

ويرتبط بالوغون بعقد مع موناكو حتى عام 2028، ويأمل أيضاً في لفت أنظار كبار الأندية في أوروبا.

وختم قائلاً: «إذا سجلت كثيراً في كأس العالم، وقُدت بلدك بعيداً في البطولة، فمن المؤكد أن ذلك يمكن أن يغيّر مسار مسيرتك».