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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: الأميركي بالوغون لأهداف إضافية قد تغيّر مسيرته

فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: الأميركي بالوغون لأهداف إضافية قد تغيّر مسيرته

فولارين بالوغون (أ.ف.ب)
فولارين بالوغون (أ.ف.ب)

سجّل المهاجم فولارين بالوغون ثنائية في المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة. وبعد موسم مميز مع موناكو الفرنسي، يخوض كأس العالم على أرضه بـ«شعور هائل من الفخر»، آملاً في «إظهار موهبته»، وذلك قبل مواجهة أستراليا يوم الجمعة.

وُلد بالوغون عام 2001 في نيويورك لأبوين نيجيريين انتقلا لاحقاً إلى لندن، وسيبلغ 25 عاماً خلال البطولة.

أصبح لاعباً محترفاً في آرسنال الإنجليزي من دون أن ينجح في فرض نفسه هناك. وبعد تألقه في فرنسا مع رينس ثم موناكو، يدرك أن هذه النسخة من كأس العالم قد تمثل «فرصة كبيرة جداً» له.

وقال مؤخراً في موناكو خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ستكون هناك ملايين، بل مليارات الأنظار المصوبة نحونا، وستكون فرصة كبيرة لي لإظهار موهبتي، وهو طموح يرافقني منذ الطفولة».

وأضاف: «مع هذا الضغط الكبير تأتي أيضاً مسؤولية كبيرة. أعلم أنه لكي أكون لاعباً أساسياً وأنجح على المستوى الدولي، يجب أن أكون في مستوى الجاهزية نفسه الذي كنت عليه مع النادي».

ومع موناكو، خطا بالوغون بالفعل خطوة إلى الأمام الموسم المنصرم من حيث الفعالية، مسجلاً 19 هدفاً في 43 مباراة ضمن جميع المسابقات، بينها خمسة أهداف في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وباتت إصاباته الطويلة، ولا سيما خضوعه لعملية جراحية في الكتف، إضافة إلى اضطراره للانتظار بعد بروز الدنماركي ميكا بيريث بشكل لافت في فبراير (شباط) 2025، من الماضي الآن.

واستعاد بالوغون حريته مع كيفن ميرالاس، مساعد المدرب سيباستيان بوكونيولي والمهاجم الدولي البلجيكي السابق الذي لعب لليل وسانت إتيان وإيفرتون.

وأوضح: «أول عامين في موناكو كانا صعبين. المدرب وكيفن ساعداني على استعادة الثقة من جديد، مع الكرة ومن دونها، وفهم جديد للعبة، خصوصاً أمام المرمى. هذا التقدم تحقق أيضاً بفضل هذه المساعدة».

وفي المنتخب، يبث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أيضاً أجواء إيجابية. وقال بالوغون: «لقد جلب الثقة وعقلية المقاتل. إنه مدرب كبير جداً. كانت لديه مسؤولية كبيرة عند قدومه. هدفه هو قيادتنا إلى أبعد نقطة ممكنة. لقد كان له تأثير إيجابي واضح من خلال جعل المجموعة أكثر تنافسية».

ويبقى الهدف الشخصي للمهاجم مرتفعاً للغاية. وقال: «لست ساذجاً، لن يكون الأمر سهلاً (للفوز)، لكننا نكرر لأنفسنا أنه يجب أن نؤمن. ومن أجل ذلك، من المهم وضع أهداف صغيرة، بدءاً بالتأهل من دور المجموعات».

ويبدو أن هذا الهدف في طريقه للتحقق قبل مواجهة «سوكروز» الجمعة، بعد الفوز الكبير لمنتخب الولايات المتحدة على الباراغواي 4-1 الأسبوع الماضي، في عرض هجومي لافت تألق فيه المهاجم بتسجيله ثنائية.

وفي قمة ثقته، أطلق بالوغون تسديدة رائعة في المقص بعد مراوغتين حاسمتين.

ويشكل تمثيل الولايات المتحدة على أرضها «شعوراً هائلاً بالفخر» بالنسبة إلى بالوغون الذي قال: «أتطلع حقاً لجعل البلاد فخورة».

ويأمل أيضاً في أن تهدأ التوترات التي سبقت انطلاق البطولة، مضيفاً: «لكل منا رأيه حول ما يحدث في العالم، لكن دوري ليس الانخراط في السياسة. الأهم هو عملي: لعب كرة القدم».

وأوضح أن «اللعب بشكل جيد يمكن أن يؤثر في حياة الكثيرين ويساعد الأشخاص في جميع أنحاء العالم. أنا مركز تماماً على تقديم كأس عالم جيدة، وعلى جعل البلاد فخورة».

ويرتبط بالوغون بعقد مع موناكو حتى عام 2028، ويأمل أيضاً في لفت أنظار كبار الأندية في أوروبا.

وختم قائلاً: «إذا سجلت كثيراً في كأس العالم، وقُدت بلدك بعيداً في البطولة، فمن المؤكد أن ذلك يمكن أن يغيّر مسار مسيرتك».

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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)

أكد اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الإيراني أن الفريق واجه الانتظار لساعات طويلة، ووقتاً محدوداً للتعافي البدني، وضغطاً نفسياً كبيراً خلال كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وبسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ظل مصير مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة غامضاً لأشهر.

وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكنهم نقلوا معسكر تدريبهم من أريزونا إلى المكسيك، ويجبرون الآن من قبل الولايات المتحدة على العودة إلى تيخوانا في اليوم نفسه بعد كل مباراة.

وعمل باولو ألكسندر أراوخو مع أندية كرة قدم كبرى، لكنه يقول إنه لم يكن مستعداً لمهمة تدريب المنتخب الإيراني، حيث أجرى الفحوصات الطبية على متن رحلة العودة من مباراتهم الافتتاحية في لوس أنجليس يوم الاثنين ضد نيوزيلندا.

وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «كانت هناك أمور كثيرة غير عادلة، كما تعلمون».

وأضاف: «عندما ينتظر اللاعبون في المطار ساعتين أو ثلاث، ثم يصلون ليجدوا أنفسهم محاطين برجال يحملون رشاشات، فإنهم غير معتادين على ذلك».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

تغلب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم على مواطنه يانيك هانفمان في دور الـ16 من دورة هاله، التي تقام على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4).

وقال زفيريف، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة: «لعبنا اليوم بمستوى عال، وسددنا الإرسال بشكل ممتاز». واستغل زفيريف أول فرصة سانحة له لحسم المباراة لصالحه، متغلباً على هانفمان في أقل من ساعة ونصف.

يانيك هانفمان (أ.ف.ب)

واتسمت المباراة بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين. وسدد زفيريف (29 عاماً)، الذي عانى سابقاً في سبيل تحقيق الفوز على التشيكي فيت كوربريفا، 9 إرسالات ساحقة ولم يواجه أي فرصة لكسر إرساله.

المباراة اتسمت بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين (أ.ف.ب)

في دورة هاله ذات الـ500 نقطة، لم يسبق لزفيريف المصنف الأول بين لاعبي ألمانيا حالياً في التنس، الفوز باللقب. ففي عام 2016، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، خسر في النهائي أمام مواطنه فلوريان ماير.

وفي العام التالي، خسر أمام روجيه فيدرر، اللاعب السويسري صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة الألمانية.

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)

أعلن نادي سندرلاند أن مجموعة «باي كوليكتيف» الاستثمارية استحوذت على حصة أغلبية في فريق السيدات المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سندرلاند في بيان: «ستُركز المجموعة الاستثمارية وفريق سندرلاند للسيدات على تعزيز تطوير اللاعبات، وتحسين تجربة الجماهير في أيام المباريات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أكاديمية الفريق».

وسيحتفظ نادي سندرلاند بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق.

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