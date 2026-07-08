الملكة كاميلا تحضر دورة ويمبلدون برفقة ممثل جسد دور زوجها

قامت ملكة بريطانيا كاميلا بزيارتها السنوية المعتادة إلى ويمبلدون، اليوم الأربعاء، وانضم إليها في المقصورة الملكية ممثل سبق له أن جسد دور زوجها.

وتعد هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تزور فيها الملكة، زوجة الملك تشارلز الثالث، نادي عموم إنجلترا في اليوم العاشر من البطولة التي تستمر أسبوعين. وارتدت فستاناً باللون الأزرق الفاتح وهي تجلس لمشاهدة مباراة ربع النهائي للسيدات بين ياسمين باوليني ومارتا كوستيوك على الملعب الرئيسي.

الملكة ارتدت فستاناً باللون الأزرق الفاتح (أ.ب)

كما شهدت المقصورة الملكية وجهين آخرَين شهيرَين، وهما الممثلان إيل فانينج ودومينيك ويست، المرشح لجائزة «إيمي» عن دوره في مسلسل «ذا كراون» على «نتفليكس».

قبل بدء المباريات، التقت كاميلا بفتى وفتاة جمع الكرات، بالإضافة إلى عدد من الموظفين المخضرمين في نادي عموم إنجلترا.

وتعد كيت، أميرة ويلز، راعية نادي عموم إنجلترا، وقد زارت ويمبلدون، الأسبوع الماضي، حيث التقت بالجماهير في الطابور الشهير خارج الملعب، وجلست بجوار البطل آندي موراي، الحائز على اللقب مرتين، في أثناء مشاهدتها لمباريات التنس.