ميسي يحتفل بمباراته الـ200 مع الأرجنتين بهدف في شباك نجل زيدان

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوضه المباراة رقم 200 في مسيرته مع منتخب بلاده، وأحرز أول أهداف «راقصي التانغو» في بطولة كأس العالم 2026.
وافتتح ميسي التسجيل لمنتخب الأرجنتين خلال لقائه مع منتخب الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال.
وسدد ميسي قذيفة مدوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، واضعاً الكرة على يسار لوكا زيدان، نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر.
وهذا هو أول أهداف الأرجنتين في حملة دفاعها عن لقب كأس العالم، الذي أحرزته في النسخة الماضية التي أقيمت في قطر عام 2022.
ورفع ميسي، الذي يشارك في سادس نسخة له بالمونديال، رصيده إلى 14 هدفاً في كأس العالم، ليتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة مع الفرنسي كيليان مبابي والألماني الراحل جيرد مولر.
ويبتعد الثلاثي بفارق هدفين خلف ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم، وهدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب المركز الثاني بالقائمة.