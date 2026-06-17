ميندي: نقص التركيز كلّف السنغال أمام فرنسا... ولن نستسلم

قال حارس المرمى، إدوار ميندي، إن منتخب بلاده (السنغال)، دفع ثمن فقدان التركيز في لحظات حاسمة خلال الخسارة (1 - 3) أمام فرنسا، وذلك في مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026.

وندم السنغاليون لعدم استغلال فرصهم في الشوط الأول، قبل أن يجد المنتخب الفرنسي إيقاعه؛ حيث سجّل كيليان مبابي هدفين، وأضاف البديل برادلي باركولا هدفاً، ليقودا بطل العالم مرتين إلى انتصار مريح، في مباراة ضمن منافسات المجموعة التاسعة في إيست راذرفورد.

وأحرز البديل، إبراهيم مباي، هدف السنغال الوحيد.

وقال ميندي إنه رغم تفوق منتخب بلاده النسبي في الشوط الأول، لكنهم فشلوا في تنفيذ خطة اللعب الموضوعة للمباراة.

وأضاف لاعب الأهلي السعودي، البالغ 34 عاماً، لقناة «بي إن سبورتس»: «كنا بطيئين بعض الشيء في الشوط الأول. كنا نعلم أنه في الشوط الثاني علينا رفع مستوانا، وأن نكون أكثر حدة في الهجوم. نجحنا في ذلك أحياناً، لكن أمام منتخبات من هذا المستوى، يجب أن تكون في القمة دفاعياً وهجومياً».

وتابع: «لا يمكنك أن تفقد تركيزك ولو للحظة، لأنك تواجه مواهب استثنائية».

وأكّد ميندي المتوّج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021 أنه لا يعتقد بوجود فارق شاسع بين المنتخبين.

وقال: «نعرف ما هي إمكاناتنا، وأننا قادرون على تقديم أداء أفضل. كنا متساهلين بشكل خاص فيما يتعلق بالحفاظ على الاستحواذ، وكان ينبغي أن نكون أكثر ثباتاً في ذلك. لكن في المقابل واجهنا فريقاً قوياً جداً اليوم».

وأشار ميندي الفائز بكأس الأمم الأفريقية، عام 2021، إلى أن فرصة التأهل إلى الدور الثاني لا تزال قائمة.

ويواجه منتخب السنغال الذي بلغ ربع نهائي مونديال 2002، النرويج، الاثنين المقبل، ثم العراق، بعد ذلك أربعة أيام.

وختم ميندي: «كما قلت، حتى لو فزنا في هذه المباراة، فإن المجموعة كانت ستبقى مفتوحة. اليوم خسرنا، لكن كما حدث في 2022 (عندما خسرت السنغال مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات ثم عوّضت لبلوغ الأدوار الإقصائية). يجب أن نستريح ونركز على مواجهة النرويج».