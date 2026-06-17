هالاند يُنهي صيام النرويج التهديفي في المونديال بعد 28 عاماً

سجل النرويجي الدولي إيرلينج هالاند أول أهداف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وافتتح هالاند التسجيل للنرويج في الدقيقة 29 من عمر لقاء المنتخب الإسكندنافي ضد منتخب العراق، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026.

وتابع هالاند تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر، ليقابلها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، المًوجود أمام المرمى بتسديدة مباشرة، واضعاً الكرة في الشباك.

وأصبح هذا أول هدف للنرويج في المونديال، منذ ما يقرب من 28 عاماً؛ حيث يعود آخر هدف للفريق بالبطولة إلى 23 يونيو (حزيران) عام 1998، خلال مشاركة المنتخب الأوروبي الأخيرة في مونديال فرنسا، عندما سجل شيتل ريكدال هدفاً من ركلة جزاء في شباك البرازيل، خلال فوز النرويجيين (2 - 1) على «راقصي السامبا» في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ليصعد بالفريق لدور الـ16 في المسابقة.

ولم يتمكن منتخب النرويج من المضي قدماً في مونديال 1998، عقب خسارته (صفر - 1)، أمام إيطاليا بدور الـ16، ليغيب عن كأس العالم منذ ذلك الحين، قبل صعوده للبطولة هذا العام.