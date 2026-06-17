بسبب الألفاظ الخارجة... لاعب تنس فرنسي يواجه التعرض لغرامة كبيرة

يواجه اللاعب الفرنسي كورنتين موتيه، المعروف بألفاظه البذيئة، التعرض لغرامة مالية كبيرة من رابطة محترفي التنس، بعد استخدامه ألفاظاً نابية في لقاء تلفزيوني مباشر مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)».

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن المذيعة جيني دروموند اضطرت إلى الاعتذار للمشاهدين بعد استخدام اللاعب الفرنسي للفظ خارج، سبع مرات.

وكان موتييه (27 عاماً) قد فاز على مواطنه، جيوفاني ميتشي بيريكارد، بثلاث مجموعات، في بطولة كوينز، في مباراة تم استكمالها من مساء الاثنين.

وخلال اللقاء بعد المباراة، وحينما سُئِل اللاعب الفرنسي عن لحظة حاسمة في المباراة أمام بيركارد الذي قام بإرسال سريع، قال موتييه: «حينما أرسل الكرة بتلك السرعة (233 كيلومتراً في الساعة) قلت لنفسي: (اللعنة)».

وعندما طلبت منه المذيعة الكفّ عن استخدام الألفاظ النابية، رد اللاعب المصنف 36 عالمياً بكلمات بذيئة للغاية.