«مونديال 2026»: قُضي الأمر... بارتي لن يخوض مباراة بنما

رفضت محكمة كندية، الثلاثاء، طعناً قدمه لاعب خط الوسط الغاني، توماس بارتي، بعد أن تم منعه من دخول البلاد للمشاركة في مباراة فريقه ضد بنما في كأس العالم لكرة القدم.

وكانت الحكومة الكندية قد رفضت، الأسبوع الماضي، منح بارتي (33 عاماً) تأشيرة دخول؛ ما دفع فريقه القانوني لتقديم استئناف أمام المحكمة الاتحادية في أوتاوا. وتواجه غانا منافستها بنما ضمن المجموعة 12 في تورونتو، الأربعاء.

وفي رفض الاستئناف، كتب القاضي روجر لافرينير أن بارتي سعى للحصول على «إجراء مؤقت استثنائي وإلزامي» كان سيتطلب من كندا أن تنحي جانباً «قراراً قانونياً بعدم السماح بدخوله وتسهيل دخوله لحضور حدث محدد».

وقبل صدور الحكم، قالت ماكيدا برامويل محامية لاعب الوسط الغاني لـ«رويترز» إنها متفائلة بشأن النتيجة. وأوضحت برامويل أن موكلها لن يطعن في القرار إذا صدر ضده.

ولم تردّ برامويل على الفور على طلب «رويترز» للتعليق، عقب قرار القاضي.

ويواجه لاعب آرسنال السابق وفياريال الحالي اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في بريطانيا، وهي اتهامات ينفيها. ومنحت الحكومة الأميركية بارتي تأشيرة دخول، لكن مسؤولي الهجرة في كندا أوضحوا أنه بموجب القانون الكندي يمكن اعتبار المواطنين الأجانب غير مؤهلين للدخول، حتى في حال عدم صدور إدانة قضائية خارج البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لـ«رويترز»: «عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مقدّم الطلب ارتكب فعلاً قد يفضي إلى عدم أهليته، يمكن اعتبار دخوله إلى كندا غير مقبول».

وفي غانا، وبين أفراد الجالية الغانية في كندا، أثار رفض منح بارتي التأشيرة موجة من الغضب والإحباط بين المشجعين.

وقالت أكوا مينساه (45 عاماً)، وهي كندية من أصول غانية، لـ«رويترز»، الاثنين، إن قرار الحكومة الكندية كان مؤسفاً.