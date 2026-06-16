«دورة برلين»: خسارة سيرينا وليامز في منافسات الزوجي

تعرضت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامز لهزيمة بمجموعتين دون ردّ، في منافسات الزوجي لدورة برلين المفتوحة، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من تأكيد مشاركتها المرتقبة في بطولة ويمبلدون إلى جانب شقيقتها فينوس.

وخسرت وليامز وشريكتها التشيكية كارولينا موخوفا أمام الثنائي المكوّن من المكسيكية خوليا آنا أولموس والنيوزيلندية إيرين روتليف 6-4 و6-4 في الدور الأول.

وجاء خسارة المجموعة الأولى بعد كسر إرسال وليامز في شوطها الثاني، فيما تعرض الثنائي لكسر جديد في منتصف المجموعة الثانية عبر إرسال موخوفا، دون أن يتمكنا من العودة في النتيجة.

وتعدّ هذه المباراة الثانية لسيرينا (44 عاماً) منذ إعلان عودتها المفاجئة إلى الملاعب في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكانت قد حققت فوزاً في أول مباراة لها بعد العودة في دورة كوينز الأسبوع الماضي، قبل أن ينتهي مشوارها بسبب إصابة شريكتها في الزوجي، الكندية فيكتوريا مبوكو.

وكانت سيرينا، المتوجة بـ23 لقباً في البطولات الكبرى عن فئة الفردي، قد ابتعدت عن التنس في عام 2022، قبل أن تعلن عودتها أخيراً، مشيرة إلى أن قرارها جاء بدافع الرغبة في اللعب أمام ابنتيها الصغيرتين.

وظهرت بعض لمحات قوتها المعهودة، إلا أنها عانت من نقص في الإيقاع بعد غياب يقارب 4 سنوات، خصوصاً في بداية اللقاء، قبل أن تتحسن نسبياً مع تقدم المباراة، مع إبراز إرسالها القوي وضربتها الأمامية الشهيرة.

ومع بقاء بطاقة دعوة واحدة فقط لمنافسات ويمبلدون التي تنطلق في 29 يونيو (حزيران)، تصاعدت التكهنات حول احتمال مشاركتها أيضاً في منافسات الفردي.

وكان آخر ألقاب وليامز الـ23 في البطولات الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، فيما كان آخر تتويج لها في ويمبلدون عام 2016.

وقد فازت سيرينا وشقيقتها فينوس بـ14 لقباً في منافسات الزوجي معاً، من بينها 6 ألقاب في ويمبلدون.