أموريم مدرباً جديداً لميلان

تعاقد ميلان مع المدرب روبن أموريم، الثلاثاء، سعياً لإعادة ترتيب صفوفه عقب موسم مخيب للآمال فشل خلاله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويخلف المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 41 عاماً، ماسيميليانو أليغري، الذي أُقيل بعد إنهاء الفريق الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز الخامس، في خطوة تستهدف إجراء إصلاح شامل للمنظومة الكروية للنادي.
وقال أموريم في بيان: «أدرك تماماً ما يمثله هذا النادي من تاريخ عريق ومكانة مرموقة وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم. إنه تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، وأنا على دراية كاملة بقيمة هذا النادي». وأضاف: «أتطلع بقوة إلى بدء العمل، وخوض تجربة هذا الشغف الذي يميز نادي ميلان يوماً بعد يوم».